A brit Greenwichi Királyi Obszervatórium nemrég tette közzé az „Az év asztrofotósa” verseny idei eredményeit, melynek több kategóriájában is magyar fotósok győzedelmeskedtek. A Holdunk kategóriában Balázs Gábor fotója győzött, amit a Svábhegyi Csillagvizsgálóban készített.

A versenyen összesen 12 magyar fotó került a döntőbe, ezek közül 5 nyert díjat, köztük ketten első helyezést értek el.

A Holdunk kategóriában egy, a Svábhegyi Csillagvizsgáló 30 cm-es refraktorával készült fotó győzött: Balázs Gábor felvételén a 260 kilométer átmérőjű Sinus Iridum, azaz a Szivárvány-öböl látható, ahogy a körülötte elterülő Jura hegység hegycsúcsainak árnyékai az öbölre vetülnek.

A fotón az oldalirányú napfény kiemeli a kráterek és hegyvonulatok részleteit, és jól megfigyelhetőek az öblöt félkör alakban szegélyező hegyek fogazatszerű árnyékcsúcsai.

A díjnyertes fotó elkészítéséről, és az oda vezető útról a fiatal fotós úgy nyilatkozott:

Az égbolttal való megismerkedésem pontosan 10 évvel ezelőtt kezdődött, amikor egy táborban éjszakákon át kémleltük az éjszakai égboltot. Az Androméda galaxis megpillantása olyan meghatározó élmény volt számomra, amit követően többször is ellátogattam különböző csillagvizsgálókba, így idővel beleszerettem a csillagászatba.

Először éveken át ceruzával rajzolta le a távcsőben látott objektumokat, hogy minél jobban megismerje azokat, majd egy ponton úgy érezte, itt az ideje valamilyen más képalkotó eszközt is kipróbálni, így jött a mobiltelefonos fotózás 2018-ban. Később a Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont főigazgatójának, Kiss Lászlónak a segítségével Gábor a Svábhegyi Csillagvizsgáló 30 centiméteres távcsövét kezdte el fotózásra használni.

Így jött létre a Svábhegyi Naprendszer tabló projekt, amit 3 év munkával, 2023 augusztusában sikerült véglegesítenie. Azév decemberében a hónap asztrofotója díjat kapta meg a National Geographic Magyarország jóvoltából, ezt segítette, hogy 2023 óta bemutató csillagászként is részt vesz a Csillagvizsgáló tudománykommunikációs tevékenységében, és az esti bemutatók után kiélheti az asztrofotózás iránti szenvedélyét.

2023. szeptember 9-én egy esti távcsöves bemutató után Gábor ott maradt fotózni a Jupiter Nagy Vörös foltját.

Mire ezzel végeztem, már éppen felkelt az akkor 20,5 százalékos fázisú Hold sarlója. Szabad szemmel is csodálatos látvány volt a hamuszürke fénnyel együtt, távcsőben pedig egyenesen lenyűgöző.

Végignézte a Nap által megvilágított oldalát is, és ekkor megakadt a szeme a Szivárvány-öböl (Sinus Iridum) látványos árnyékcsúcsain. De azt is elmeséli, a Szivárvány-öböl mellett sok más, kisebb kráter is látható a képen.

Például ott a 130 kilométer átmérőjű és 5 kilométer mély Pythagoras-kráter, melyen teljesen oldalnézetből látva érzékelhetjük a holdi domborzat valós magasságviszonyait.

(Borítókép: Szivárvány-öböl látványos árnyékcsipkéi 2023. szeptember 10-én, hajnali 02:32-kor. A fotó a Svábhegyi Csillagvizsgáló 30 centiméteres lencsés távcsövével készült zöld szűrőn keresztül. Fotó: Svábhegyi Csillagvizsgáló)