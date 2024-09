Divat, trend, álca vagy vonzás? Bármi magyarázhatja a pettyeket, az igazság nem is olyan meglepő, maximum azért, mert összetett.

A pettyes kis katicabogár, amit nem túlzás cukinak is nevezni, bogarak között legalábbis a legaranyosabbak közé tartozik, hasznos kártevőirtó is – írja a Greendex.

Elsősorban a levéltetvektől szabadítja meg a termést, de elfogyasztja a pajzstetveket, a takácsatkákat, a levéldarázs lárváit, valamint a gyümölcslegyeket és más növényi kártevőket is. De vajon miért öltözött pettyes ruhába?

A legismertebb katicafaj a hétpettyes katicabogár, de világszerte nagyjából 6 ezer katicafaj ismert, amelyek közül 207 Európában, 90 pedig Magyarország területén is megtalálható.

Katicakisokos

A nőstény egyedek nagyobbak a hímeknél, összetett szemük és hengeres csápjuk van, hátuk kupola alakú, amelyen megvastagodott, fajonként eltérő színű, feltűnő mintázatú felső szárny foglal helyet. Ez védi az alattuk megbújó, repülésre használt szárnyakat, a rajta megjelenő foltok vagy pettyek pedig változatos méretűek és alakúak lehetnek.

A pettyek száma is variálódhat, vannak négy-, tizenkettő, tizenhét és huszonkét pettyes katicák is. Sőt, petty nélküliek is.

A katica egyszerre ragadozó és zsákmányállat is.

Elsősorban más rovarok, madarak vadásznak rá, ezért is fontos a felső szárny alapszíne, valamint a pettyek száma.

A különböző katicabogarak változatos mintázatukkal próbálják maguktól elriasztani a rájuk leső ragadozókat. Ha ez mégsem sikerül, a katica a lábízületein keresztül rossz ízű és elviselhetetlen szagú anyagokat tartalmazó folyadékot bocsát ki. Ez annyira sokkolja a katicára szemet vető ragadozót, hogy mikor legközelebb katicát lát, a szárnyak alapszíne és a pettyek azonnal felidézik a rémes múltat, amikor telibe kapta a gusztustalan löttyöt, úgyhogy többször már nem próbálkozik a kis bogár levadászásával. Az élénk színek és a fekete pettyek tehát a túlélést szolgálják, de a párzásban is segítenek.

A pettyes ruha vonzó, a hím és nőstény egyedeket a mintázatok vezetik egymáshoz párzás idején. Ráadásul a pettyek az álcázást és a hőszabályozást is elősegítik. Ezek után csoda, hogy nincs több pettyes bogár.

