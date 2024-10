Létezik egy olyan grátisz csodaszer, ami az ember testi és lelki egészségét is javítja, meghosszabbítja az életet és mosolygásra késztet bármely napszakban. Ha van egy kicsit több szabadidőnk és legalább 70 négyzetméterünk, akkor a miénk is lehet az elixír, ami nem a hulahopp karika (bár ennek a rendszeres használata szintén jó hatású lehet), hanem úgy hívják: kutya. Most kiderült, a gyerekek oxitocinszintjére is pozitív hatással van az ebtársaság.