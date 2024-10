Csúnya és fájdalmas gyerekbüntetés a hajhúzás, talán ma már nem olyan elterjedt, mint régen, amikor még a pedagógusok is alkalmazták tehetetlenségükben. Fejbőrünkről érdemes tudni, hogy hihetetlenül gazdag vérellátású, és idegvégződésekben is dúskál. De vajon miért is fáj olyan nagyon, ha megcibálják üstökünk? Most kiderítették.