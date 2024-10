Amerikai adatok szerint minden 3. ember alváshiánytól szenved, amiért a stresszt, az internet görgetést és a koffeint teszik felelőssé. Az álmatlanságot komolyan kell venni, mert klinikai állapottá válhat, ha hetente több (2-3) éjszakán át is fennáll több (mint 3) hónapon keresztül, ami rányomja a bélyegét a

kognitív funkciók működésére,

a munkahelyi teljesítményre,

hangulatunkra.

Kérdés, van-e különbség a nők és a férfiak alvása között, és ha igen, mivel magyarázható a differencia.

A legtöbb nő életére igaz, hogy túlterheltek a nappalai, dolgozik, bevásárol, főz, gondozza a gyerekeket. Felmérések szerint a házimunka 78 százalékát még mindig ők végzik, bár ez a tradicionális tendencia kezd gyengülni, a skandináv országokban biztos, ahol egyre elterjedtebb, hogy a férfiak is otthon maradnak a gyerekekkel, míg a nők dolgoznak.

A sok teendő, odafigyelés és stressz miatt a nők idegrendszere szinte folyamatos megfeszített állapotban van, este sem tud egyik pillanatról a másikra leállni, pedig bármilyen paradoxon is,

ahhoz, hogy pihenni tudjunk éjszaka, kipihent, de legalábbis relaxált állapotban kell ágyba kerülni. vagyis fáradtan, de nem pörögve.

Az alváskutatók szerint a nőknek biológiailag egy órával többet kellene aludniuk, mint a férfiaknak épp a nappali folyamatos aktivitás miatt. A Magyar Alvás Szövetség honlapján azt olvashatjuk, mivel a nők agya bonyolultabb a férfiakénál és egyszerre több feladatra is tudnak koncentrálni, nagyobb az alvásigényük. De nem csak azért kell többet pihenniük, mert több energiájuk megy el napközben, hanem mert náluk erősebben jelentkeznek az alváshiány következményei is, mint a férfiaknál. Ezek pedig a fokozott szorongás, düh, depresszió. A Szövetség elnöke, G. Németh György hangsúlyozza:

A nőknél a szülés minimum 5 évre tönkreteheti az alvást, mivel a kisgyerekről való gondoskodás éjszaka is folytatódik.

Igen, hasfájás, fogzás, éjszakai szörnyek gyötrik a kicsiket, és az ezekből eredő szorongást és fájdalmat az anyának kell csillapítani (általában).

Kódolva van

Már tinédzserkorban kezdődnek a bajok a menstruációs ciklus alatti hormoningadozásokkal. Ezek több mint egy hétig hathatnak a szervezetre, hiszen már a ciklus előtt jelentkeznek a hormonváltozások, együtt jelentik a premenstruációs szindrómát (PMS) – az ösztrogén és a progeszteron szintjének csökkenését. Emiatt nehezebb álomba szenderülni, éjszaka szaggatottan alszunk, rémálmok gyötörnek, egyszóval felborul a megszokott alvási ritmus.

Aztán jön a terhesség, amikor már a 9 hónap elején kezdődik a felbolydulás és a tünetek egyre súlyosabbak lesznek. Az első trimeszterben a nők éberek, alig alszanak, a másodikban van egy kis megnyugvás, de aztán a harmadik trimeszterben átlagosan ötször is felébrednek éjszakánként! nehéz már aludni a nagy pocak miatt is, de ha sikerül is elszenderülni, rossz álmok jönnek, cikáznak a hormonok. A helyzet olyan rossz is lehet, hogy az állapot már megfelel a álmatlanság klinikai diagnózisának. Ez persze kihat a nappalokra, az anyukák kevésbé éberek és álmosak, bágyadtak. Sajnos a terhesség alatt jelentkező alvásproblémák rombolják az anya és a magzat egészségét, a nők hajlamosak lehetnek a gyulladásos állapotokra és a magzat sem fejlődik megfelelően.

De ha azt gondoljuk, az álmatlan, sírós, hasfájós éjszakák kibekkelése után már nyugodtan alhatnak a nők, nagyot tévedünk. Van ugyan pár békésebb évtized (bár az anyákra jellemző egy általános szorongás a gyerekek miatt), de aztán beköszönt a menopauza. Egy újabb hormonális felfordulás, amikor a petefészkek működése csökken, és végül a menstruáció teljesen leáll. Persze, hogy ez is alvászavarral jár, mert ha a hormon-változások miatt a nők izzadnak, mint a ló, szoronganak, forgolódnak, hánykolódnak, akkor kész rémálom az éjszaka - még rémálmok nélkül is.

A 40 év feletti nők 60 százaléka szenved alvászavaroktól, és ez az állapot akár 4-5 évig fennállhat, mert már a perimenopauza idejét is érinti, ráadásul befolyásolja a memóriát és a hangulatot is.

A menopauza tünetei tehát érzelmileg, lelkileg megviselik a nőket, erősen stresszelnek, alig alszanak, korán felébrednek reggel. Persze egyáltalán nem kipihenten. A perimenopauza intenzív és hosszan fennálló tünetei az alvás minőségét és mennyiségét is negatívan befolyásolják. Öröm az ürömben, hogy a nők, ahogy G. Németh György is mondja, tovább élnek, mint a férfiak és az időskori alvással nem nagyon szokott probléma lenni, akkor már nagyobb eséllyel szundítanak, mint egy mormota, akár még a férjüktől eltanult horkolást is alkalmazzák.