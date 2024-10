A Földet gyorsabban sújtó vízhiány a mezőgazdasági termelésben is nagy változást okozhat, az emberiség sokkal több vizet használ, mint kellene − közölte egy bizottsági jelentés, mely azt is megállapította, hogy a támogatásokat másképpen kellene felhasználni, és a fejlődő országokat is ugyanolyan mértékben kellene segíteni.