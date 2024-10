Korábban a kutatók és nemzetközi szervezetek, például az ENSZ, azt jósolták, hogy ha a világ azonnal és határozottan cselekszik, akkor a globális felmelegedést sikerülhet 1,5–2 Celsius-fok között tartani az ipari forradalom előtti szinthez képest.

Az optimális cél az 1,5 Celsius-fok volt, mivel ezen a szinten a klímaváltozás negatív hatásai – mint a szélsőséges időjárás, a tengerszint-emelkedés és a biodiverzitás csökkenése – még kezelhetőek lettek volna. Azonban a legújabb jelentések szerint a jelenlegi intézkedések és ígéretek nem elegendőek ehhez.

Olyannyira nem, hogy az Egyesült Nemzetek Szervezete (ENSZ) szerint az éghajlatváltozás kétszer olyan súlyos lehet, mint azt korábban jósolták, és

a Föld a 3,1 Celsius-fokos globális felmelegedés felé tart.

A világ jelenlegi pályáján 3,1 Celsius-fokos felmelegedés felé halad az évszázad végére, amely az ENSZ szerint katasztrofális következményekkel járhat. Az ENSZ Környezetvédelmi Programja (UNEP) éves jelentésében arra figyelmeztet, hogy a globális felmelegedés 1,5 Celsius fokra történő korlátozásának célja elérhetetlen lesz, ha nem indul el egy, a történelemben eddig példa nélküli, globális összefogás.

A jelentés szerint a Föld hőmérséklete 2,6 és 3,1 Celsius-fok közötti növekedés felé tart, attól függően, hogy a jelenlegi klímavédelmi intézkedések mennyire valósulnak meg. A figyelmeztetés az idei UN Cop29 konferencia előtt érkezett, amelyet Bakuban, Azerbajdzsánban rendeznek meg. Ez az esemény kiemelkedően fontos lesz, mivel az országok felhívást kapnak a finanszírozás növelésére, hogy a fejlődő országok is képesek legyenek megbirkózni a klímaváltozás kihívásaival.

Az emissziós szakadék áthidalásának szükségessége nem lehet vita tárgya

António Guterres, az ENSZ főtitkára elmondta, hogy a világ jelenleg egyfajta kötéltáncot folytat, és ha a vezetők nem hidalják át az emissziós szakadékot, akkor a világ klímakatasztrófa felé sodródik, ahol a legszegényebbek és legsebezhetőbbek szenvednek majd a leginkább. A 2015-ös párizsi klímamegállapodás célja az volt, hogy a globális hőmérséklet emelkedését jóval 2 Celsius-fok alatt tartsák, és törekedjenek arra, hogy az 1,5 Celsius-fokos határértéket se lépjék túl.

Az 1,5 Celsius-fokos határ egyre inkább úgy tekintendő, mint egy kritikus pont, amelyen túl a klímaváltozás okozta legrosszabb hatások – hőhullámok, aszályok, árvizek, az ökoszisztémák összeomlása és a tengerszint emelkedése – érezhetővé válnak. Az országok nemzeti szinten vállalt hozzájárulásokat (NDC-ket) határoztak meg, amelyek 2030-ig az emisszió csökkentésére és természetes szén-dioxid-elnyelők, például erdők létrehozására vagy helyreállítására irányulnak.

Ahogy a következő hónapokban az országok felkészülnek a 2035-ig terjedő cselekvési terveik benyújtására, az UNEP figyelmeztet, hogy a veszélyes felmelegedés megelőzése egyre távolibb célnak tűnik.

A jelentés szerint a globális üvegházhatású gázok kibocsátása továbbra is növekszik: 2023-ban 1,3 százalékkal magasabb volt, mint az előző évben, ami gyorsabb növekedés, mint az elmúlt évtized átlaga.

A G20 országai adják a kibocsátás több mint háromnegyedét (77 százalékát), így az ő szerepük különösen jelentős.

A katasztrófák igazolják: a jelenlegi klímapolitikák nem elegendőek

A kilátások pedig korántsem fényesek, ugyanis ha az országok teljesítik a 2030-ig terjedő klímatervüket, akkor is 2,6–2,8 Celsius-fokos emelkedésre lehet számítani. Ugyanakkor még ezen célok elérésében is jelentős elmaradás tapasztalható. Guterres arra hívta fel a figyelmet, hogy már most is tapasztalhatóak a klímaváltozás súlyos hatásai, mint például óriási hurrikánok, bibliai méretű árvizek és rekord meleghullámok, amelyek erdőtüzekhez és elviselhetetlen városi hőséghez vezetnek.

Éppen ezért, a kormányoknak csökkenteniük kell minden üvegházhatású gáz kibocsátását, el kell távolodniuk a fosszilis tüzelőanyagoktól, fel kell gyorsítaniuk a megújuló energiák elterjedését, valamint meg kell állítaniuk és vissza kell fordítaniuk az erdőirtást – írja a Daily Mail.

A Cop29 konferencián emellett megállapodást kell kötniük egy új pénzügyi célkitűzésről, hogy felszabadítsák azokat az óriási pénzösszegeket, amelyekre a fejlődő országoknak szüksége van a klímaváltozás elleni küzdelemhez. Inger Andersen, az UNEP ügyvezető igazgatója kijelentette: „elérkezett az éghajlatváltozással kapcsolatos kritikus időszak”. Szerinte az 1,5 Celsius-fokos cél csak akkor tartható meg, ha az országok azonnal megkezdenek egy eddig sosem látott mértékű globális összefogást.

A találkozón az országoknak növelniük kell a jelenlegi intézkedéseiket, megalapozva a jövőbeni erősebb nemzeti terveket, és mindent meg kell tenniük annak érdekében, hogy a világ a kitűzött számok közelében maradhasson. Andersen hangsúlyozta, hogy még ha a világ el is éri az 1,5 Celsius-fokos felmelegedési szintet – amely eshetőség egyre valószínűbb –, továbbra is törekedni kell a nettó nulla kibocsátású, fenntartható és virágzó világra.

Ezt úgy lehetne elérni, ha megháromszoroznák a megújuló energia kapacitását 2030-ig, növelnék az energiahatékonyságot, elhagynák a fosszilis tüzelőanyagokat, valamint megvédenék és helyreállítanák a természetes élőhelyeket. A globális üvegházhatású gázok kibocsátásának jelentős csökkentését azonnal el kell kezdeni, az UNEP szerint ráadásul a G20 országok vezetésével, hogy megállítsák a hőmérséklet-emelkedést és mérsékeljék a legrosszabb kimenetellel járó következményeket.

