Nyakunkon a tél, túléltük az óraátállítást, a ködös reggeleket, a korai sötétedést, és annak rendje és módja szerint már mindenki tüsszent, köhög, orrot fúj. Újabb vírusokkal ijesztgetnek, a kertek alatt settenkedik már az influenza is. A felső légúti vírusokat, akár a közönséges náthát pedig köhögés kísérheti, főleg az esti órákban és éjszaka. De miért pont akkor kell fuldokolnunk, amikor már lepihennénk, megnyugodnánk, átadnánk magunkat a lustálkodásnak?

A köhögés természetes reflex, ami a légutak megtisztítása miatt lép működésbe, tulajdonképpen egy védelmi mechanizmus, és sajnos éjszaka azért válhat intenzívebbé, mert a fekvő pozíció kedvez a felbukkanásának. Ha a nappal sikeresen kiürített nátha éjjel beragad, lecsorog, köhögéshez vezet.

Az asztma éjszakai köhögőrohamokat okoz, zihálással és légzési nehézséggel jár, de torokviszketés is kísérheti.

Az allergénekkel teli hálószoba, a sok textil nem kedvez az eltűnésének.

A rhinitis is azon légúti betegségek közé tartozik, amelyek éjszakai köhögést okoznak. De fekvő helyzetben jön a reflux is, amikor a gyomorsav bekerülhet a nyelőcsőbe, irritálja a nyálkahártyát, és köhögési rohamokat okoz.

A magas vérnyomás vagy szívelégtelenség kezelésére felírt gyógyszerek egy része is száraz köhögést okozhat. Ha 6-8 hétnél tovább is fennáll az éjszakai köhögés, érdemes orvoshoz fordulni.

Éjszaka egyébként a körülmények is előidézhetik a köhögést: ha már szorongunk attól, hogy a nagy csendet megzavarjuk harákolásunkkal, visszafojtjuk, és még rosszabb lesz a helyzet. Komolyzenei koncerteken is megfigyelték a köhögések előfordulásának gyakoriságát. Andreas Wagner német közgazdászprofesszor vizsgálatai alapján a nyugodt és lassú zenék mintha ingerelnék a hallgatókat a köhögésre. Mert a kitartó figyelem és a szinte szent csend feszültséget kelt, ami önkéntelenül is köhögést válthat ki.

Valószínűleg tudat alatt próbáljuk oldani a feszültséget a csöndben, ami ellentétes a mindennapi élet állandó zajával. És mintha ragályos lenne a köhögés: halljuk mások krákogását, és mi is rákezdünk. Ez persze zavarhatja a művészeket, úgyhogy a Müncheni Filharmonikus Zenekar a koncertek előtt elkezdett köhögéscsillapító tablettákat osztogatni. Kérhetnénk egyet lefekvés előtt?