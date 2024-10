Többet alszunk ugyan, mint három nappal ezelőtt, de korábban köszönt ránk a sötét, máskor eszünk, máskor edzünk, minden más. Jelentkezzen, aki jól aludt vasárnapról hétfőre! Hát igen, nem volt könnyű, és ahogy nekünk nehézségeink voltak, úgy házi kedvenceinknek is.

Ahogy a The Independent írja, háziállataink életritmusa is felborul az óraátállítás miatt. Zavartság, szorongás, hasfájás jelentkezhet náluk. Kutyáink korábban követelhetik a reggeli sétát, macskánk izgatottabban nyávoghat a reggeli után, mert biológiai órájuk öszezavarodik a téli időszámításra való átállás miatt. Jeffrey Kelu doktor, a londoni King's College cirkadián ritmusokkal foglalkozó kutatója szerint a kedvencek persze nem érthetik a nyári és téli időszámítás fogalmát, a gazdák ritmusától függ életük, de ez most megváltozik – ahogy a gazdáknak is.

A vadon élő állatoknál más a helyzet, ők biológiai órájuknak köszönhetően alkalmazkodnak a fény-sötétség váltakozásához. Ez a cirkadián ritmus, ami meghatározza, mikor aludjanak, egyenek, vadásszanak. De a háziállatok biológiai óráját az emberek határozzák meg,

ha szokásos ritmusuk felborul, szorongóvá válhatnak.

Jó hír viszont, hogy van segítség: ha már az óraátállítás előtt egy héttel elkezdjük átszoktatni őket az új rendszerre, fokozatosan, 10-15 perccel eltoljuk a fix programok idejét, akkor könnyebb lesz alkalmazkodniuk az új rendszerhez. Persze most már csak a nyári időszámításra való visszaállításnál segíthetnek ezek a praktikák, de érdemes észben tartani őket, mert így kikerülhetők az esetleges emésztési problémák, amiket az etetési idő megváltozása okoz. Addig pedig legyünk türelmesek, mert az állatoknak az emberekhez hasonlóan akár több napba is telhet, amíg megszokják az új szisztémát.