Nick Pope, aki egykor a brit kormány ufóprojektjét vezette, arról számolt be, hogy egyre több aggodalmat okoz a Nemzetközi Űrállomás egyik oldalánál tapasztalható szivárgás, amely akár szerencsétlenséghez is vezethet, ha a NASA csak kivár, és nem evakuálja az űrhajósokat időben.

Még 2019-ben észleltek először szivárgást a Nemzetközi Űrállomás orosz, Zvezda elnevezésű moduljában, amely többek között lakótereket, életfenntartó rendszereket, elektromosáram-elosztást és repülésvezérlő rendszereket biztosít. Bár időközben próbálták befedni a lehetséges repedéseket, a szivárgás tovább nőtt az elmúlt években. A NASA még februárban tartott sajtótájékoztatót ezzel kapcsolatban, akkor azt közölték, a kiáramló levegő átmenetileg napi 0,09 kg-ról 1,08 kg-ra, majd áprilisra már 1,68 kg-ra nőtt. Mivel a szivárgás azóta is növekszik, az űrhivatal szeptemberben a legnagyobb biztonsági kockázatnak minősítette az esetet. Összesen 50 „aggodalomra okot adó területet” kísérnek figyelemmel, ám ha a szivárgás súlyossá válik, gyorsan csökkenhet az állomás légnyomása és az oxigén szintje.

Annak ellenére viszont, hogy egyes szakértők szerint aggodalomra ad okot a Nemzetközi Űrállomás biztonsága, a NASA ragaszkodik ahhoz, hogy az űrhajósok a fedélzeten maradjanak. Megállapodtak a Roszkoszmosszal, hogy csak szükség esetén nyitják ki a szivárgó rész ajtaját, és esténként lezárják. Az amerikai asztronautákat pedig arra utasították, hogy amikor épp kinyitják, maradjanak az állomás amerikai oldalán, hogy vészhelyzet esetén közelebb lehessenek az űrrepülőgépükhöz – amelyben ott várja őket egy kapszula, benne egy szkafanderrel, amelybe belebújva hazajuthatnak. Ám az űrhivatal ezen gyakorlatával nem mindenki ért egyet.

Nick Pope, aki korábban a brit kormány ufóprojektjét vezette, a Daily Mailnek azt nyilatkozta, a NASA-nak azonnal evakuálnia kéne a Nemzetközi Űrállomást (ISS), hogy elkerüljék a végzetes katasztrófát. Ha pedig túl sokat várnak, az komoly következményekkel járhat.

Ha túl későre hagyják, az olyan katasztrófához vezethet, ami nemcsak az asztronautákat, hanem a NASA jó hírét is megölné

– jelentette ki.

A szakértő úgy fogalmazott, ha az űrügynökség túl korán hozná vissza az űrhajósokat a Földre, az még tovább mélyítené a szakadékot a NASA és Elon Musk között, előbbit egyfajta „hanyatló erőnek” megbélyegezve. Míg ha túl sokáig várnának, azért emberéletekkel fizetnének.

Az űr eredendően veszélyes, és az űrprogram bizonyos fokú kockázatot rejt magában. De mivel életek forognak kockán, a kivárásnak nagyobb következményei vannak

– mondta.

Ugyanakkor nem minden szakértő van meggyőződve arról, hogy a Zvezda modul szivárgása katasztrofális meghibásodáshoz vezethet. Dr. Simeon Barber, a The Open University űrkutatója úgy véli, bár a NASA a szivárgást kiemelten fontos megoldandó kérdésnek tekinti, ez nem teszi ki közvetlen veszélynek az űrhajósokat. Elmondása szerint akkor lenne nagyobb gond, ha a szivárgás súlyosbodna, így a fedelet tartósan zárva kéne hagyniuk, vagyis a nyíláson túli dokkolóportokat nem tudnák használni. A szakértők szerint a NASA emiatt akár a tervezettnél korábban nyugdíjba küldheti a Nemzetközi Űrállomást, ami már így is tíz évvel meghaladta azt az időt, ameddig a pályafutását tervezték. Az űrügynökség közölte, az állomás továbbra is biztonságos, és együttműködnek a Roszkoszmosszal, hogy mielőbb megoldják a problémát.