A Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetemen egyedülálló módon sikerült holdtalajban életképes mustárnövényeket nevelni. A növények annyira jól érezték magukat a szokatlan körülmények között, hogy három életképes maggal is megajándékozták a MATE kutatóit, amelyre eddig világszinten még nem volt példa. A kutatók egy Holdhoz hasonló barlang körülményeit próbálták előidézni a kísérlet során.

A mustármag apró mérete ellenére is tud meglepetéseket okozni, ezt most a MATE Műszaki Intézetének szakértői, köztük Barkó György tudományos főmunkatárs és kutatói csapata is alátámasztja. A magyar kutatóknak ugyanis sikerült holdtalajban életképes mustárnövényeket nevelni – adta hírül a Világgazdaság.

Mint írják, a NASA nemzetközi ajánlást tett közzé – többféle paraméter figyelembevételével – arra vonatkozóan, hogy melyek azok a növények, amelyek valószínűleg alkalmasak lehetnek életben maradni a Hold talajával megegyező szerkezetű és szemcseméretű talajban – így tehát a Holdon is.

Számos olyan kitétel van, amelyeknek meg kell felelniük a növényeknek: kevés vízszükséglet, az átlagostól nagyobb arányú oxigéntermelés, fogyaszthatóság, illetve hogy kösse meg az illékony szerves vegyületeket a környezetében.

Ilyenek például a zsálya, a rukkola vagy éppen a mustár, amelyek az utolsó rostán is fennmaradtak.

A Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem szakértői vizsgálódásaik során arra jutottak, hogy az ajánlott növények sorából a mustár emelkedik ki leginkább: a mustármag sikeresen kihajtott és növekedett minimális víz hozzáadása mellett is a holdtalajban.

Hatalmas felfedezésnek mondható, hogy a korábbi hiroponikus növénytermesztéssel ellentétben, talajban, ráadásul holdtalajban sikerült növényt termeszteni néhány csepp víz segítségével

– fejtette ki Barkó György.

A MATE kutatói arra is rávilágítottak, hogy mindenképpen zárt környezet szükséges a növényeknek ahhoz, hogy sikeresen kifejlődhessenek a Holdon, hiszen a sugárzás ellenkező esetben megölné őket, ezért barlangban vagy hegybe fúrt alagútban kell gondolkodniuk a kutatóknak.

A magokkal irány az űr!

A MATE szakértői is egy Holdhoz hasonló barlang körülményeit próbálták előidézni a megvilágítás és a hozzáadott víz mennyiségének tekintetében, kivéve a nyomáskülönbséget. A kutatók célja nemcsak a növények kihajtatása és életben tartása, hanem az is, hogy a folyamat fenntartható legyen, vagyis, hogy a növényekből további magok teremjenek. A MATE szakértői számára ez a feladat sem bizonyult lehetetlennek, hiszen a mesterséges körülmények között nevelt növények három maggal hálálták meg a nem mindennapi gondoskodást.

Hasonló körülmények között termett magokkal eddig még csak a MATE Műszaki Intézete rendelkezik, ezért a kutatás világszinten is egyedülálló.

Barkó György és csapata jövő év februárjában különleges kísérletre készül. Egy Falcon 9 típusú rakéta segítségével terveznek mustármagokat feljuttatni az űrbe, majd egy orbitális pálya megtétele után visszajuttatni őket a Földre. A kísérletben az út során a magokra ható sugárzás hatását vizsgálják majd a kutatók.

Ennek azért van jelentősége, mert így a szakértők számára egyértelműen kiderül, hogy a – néhány napos – Holdig tartó utazásra alkalmasak lehetnek-e.