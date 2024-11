Amerikában ugyan a pénzügyi megszorítások miatt visszaszorulóban vannak a növényi étrendre támaszkodó vendéglők, de van egy, ami most is terjeszkedésre adta a fejét. Támogatói között találjuk a bokszolót, de van kannabisz gyártó rapper is. Mitől ilyen népszerű a Charlie’s?

Nem sokan tudják, de az egykori nehézsúlyú bokszoló Mike Tyson is vegán étrendet követ 2010 óta, mikor is rájött, hogy sürgős életmódváltásra van szüksége. Ekkor diagnosztizálták magas vérnyomással és kóros elhízással, úgyhogy gyorsan és gyökeresen megváltoztatta életét. Az orvosi vizsgálat előtt nem telt el napja steak nélkül, aztán hirtelen lemondott minden húsáruról. Meg is lett az eredménye: ledobott 50 kilót és már nem szenved ízületi gyulladástól sem.

Kannabisz és műhús a tányéron

A Mr. Charlie’s étteremláncot Amerikában „vegán McDonald’snak” is hívják. A népszerű húsmentes cég most komoly befektetőket kapott a több hírességet is tömörítő Carma HoldCo vállalattól. Például Mike Tysont.

A Los Angelesben, San Franciscóban és Sydney-ben is működő növényi alapú gyorséttermi lánc egy franchise keretében nemzetközi terjeszkedés előtt áll a Carma HoldCo befektetésének segítségével. A Carma forgalmazza a bokszoló gyógykannabisz termékeit, de van energiaital is a kínálatban (a Woodoo) és luxuskannabisz is, ami a Grammy-díjas Future nevéhez fűződik. Tyson a vegán étterembe történő befektetést úgy kommentálta, hogy nagyon hisz ebben az étrendben (hisz neki már bizonyított) és büszke arra, hogy a Mr. Charlie's-on keresztül

olyan partnerekhez csatlakozhat, akik egészséges, ízletes alternatívákat hoznak a gyorséttermekbe.

A 2020-ban alapított Mr. Charlie's népszerűsége a TikTokon futott fel, ahol a felhasználók aggatták rá a vegán McDonald's címkét étlapjának és márkajelzésének köszönhetően. A Happy Meal helyett az étkezők választhatják a Frowny Meal-t, ami növényi alapú csirkepogácsát, krumplit és italt tartalmaz. A vegán burgerekben nem csak a hús, a sajt is vegán. A reggeli menü Mr. Muffin, vagyis McMuffin vegán tojással, sajttal és majonézzel, vagy Mr. Muffin Deluxe vegán kolbásszal.

Az elesettek felkarolása

A piros és sárga csomagolás eszünkbe juttathatja a Big Maceket, de az alapítók, Aaron Haxton és Taylor McKinnon nem csak a finom és egészséges ételekben, hanem közösségformálásban is gondolkodtak, mikor létrehozták az éttermet. Segítik a hátrányos helyzetű alkalmazottakat,

előszeretettel vesznek fel korábbi drogfüggőket vagy hajléktalanokat.

Néhány éve együttműködtek a Dream Center nonprofit szervezettel, ami hajléktalanoknak és börtönviselteknek segít szállást és munkát találni. Los Angeles-i étterméhez a lánc 60 dolgozót vett fel a szervezettől, ami egykor az egyik alapítót, McKinnont is segítette élete egy sötét szakaszában.

A fizetés a minimálbér felett van, a vezetők 300 dolláros hitelkártya-juttatást is kapnak és a lánc nem titkolt célja, hogy bővítése során több munkahelyet teremtsen a közösségi szervezetekkel való együttműködések révén. Ez Tysonnak is tetszik, azt mondta, a Mr. Charlie's küldetése a hajléktalanok felkarolásában neki is fontos, de ez nem idegen a bokszoló családjától, felesége egy hajléktalanszállót vezet Los Angelesben, ami főleg a családon belüli erőszakon átesetteknek segít munkát találni.

Azonban a Mr. Charlie's nem csak egy növényi alapú élelmiszer-koncepció, a vegán élelmiszerek szórakoztató és újszerű előállítása, és altruista vállalkozás, ami második esélyt kínál a társadalom perifériájára szorultaknak. Jó üzleti befektetés is, ezért társult be a Carma HoldCo.

A terjeszkedés ötlete igen bátor, mert a közelmúltban épp a növényi alapú éttermek nehézségeiről lehetett hallani Amerikában. Sorra zártak be a vegán étkezdék Los Angelesben, tavaly legalább 65 jól ismert vendéglő húzta le a rolót az infláció és az ebből fakadó spórolási trend miatt. A családok 10 százalékkal kevesebbet költenek vendéglői étkezésre most, mint 2 éve. Az éttermeknek ezen túl meg kell küzdeniük az összetevők növekvő költségeivel és az alkalmazottak emelkedő bérével. A műhúsok magasabb ára sem kedvez most a piacnak, 2023-ban értékesítésük 8 százalékkal visszaesett az Egyesült Államokban.

