A különleges állatok gyűjtőinek köszönhetően veszélybe kerültek a tarantula pókok is. Az internet megjelenésével fellendült az illegális kereskedelem, a brown boxingolás és a szívószálba rejtés. Van, aki faldekorálásra, más hobbiállatnak szerzi be a szőrös pókokat, de miért is akkora baj ez?