Már csak 5 napot kell átaludni és különleges együttállásban lehet részünk, ha a felhők is úgy akarják. A Hold és a Mars gyönyörű látványt nyújt majd együtt az éjszakai égbolton, ráadásul a Méhkas csillaghalmaz is csatlakozik majd hozzájuk.

2024. november 20-án este 10 órakor, a Svábhegyi Csillagvizsgáló közleménye szerint, színpompás együttállással ajándékoz meg bennünket a késő ősz.

Kelet felé tekintve, közel a horizonthoz, egymás mellett figyelhetjük meg az ezüstös fényben ragyogó Holdat és a vörösen tündöklő Mars bolygót. Éjfélre pedig a Méhkas csillaghalmaza is csatlakozik az égi pároshoz.

A 71 százalékos fogyó Holdat könnyen megtaláljuk a keleti horizonton, majd tőle délnyugati irányban ott tündököl majd a vörös fényben izzó Mars is. A jelenséget szabad szemmel is megfigyelhetjük, és idén utoljára láthatjuk ilyen közel egymáshoz a Holdat és a Marsot. Éjfélre a sziporkázó Méhkas-halmaz is csatlakozik az együttálláshoz, de a fényes Hold miatt ezt már csak távcsövön keresztül láthatjuk. Hajnali 5 órára kerül a legközelebb a Hold a Méhkashoz.

A Hold különleges látványt fog nyújtani, mert felső része van fogyóban, így a teteje csapott lesz.

Állványos távcsővel gyönyörűen kivehetők majd rajta a kráterek a fény-árnyék határ mentén. A Mars egyébként január 12-én lesz a legközelebb a Földhöz, 96 millió kilométerre.

A Méhkas-halmazról érdemes tudni, hogy csupán 577 fényévre van tőlünk, és tiszta éjszakákon, fényszennyezés mentes területeken szabad szemmel is jól látható. Körülbelül ezer csillaga között találhatunk vörös törpéket és óriásokat, amelyek átmérője a Nap többszöröse is lehet.

A Svábhegyi Csillagvizsgálóban egyébként a Hold-Mars randevúra egy különleges tetőteraszos észleléssel készülnek. Decembertől pedig a megfigyelések fókuszába a Vörös bolygó kerül, érdemes lesz ellátogatni hozzájuk, mert a mostani közelségben csak majd 2 év múlva láthatjuk újra Marsot.