Rekordmeleget mértek Izlandon hétfő este, a hőmérséklet elérte a 22,9 fokot, de más meteorológiai állomásokon is hasonlóan magas adatok születtek azon az éjszakán, így hivatalosan is az északi ország lett Európa legmelegebb helye november 11-én. Ez egy új világrekord lett a 60. szélességi fok feletti területeken, ez a hőmérsékleti adat 10-15 fokkal volt melegebb a júliusi átlagnál − írta meg a The Guardian.

A melegrekordot egy, az Azori-szigetek felől érkező meleg és nedves délnyugati légtömeg okozta,

amely a Föhn-hatásnak nevezett folyamat alatt kölcsönhatásba lépett a helyi domborzati viszonyokkal. E folyamatban a felhők a hegyek fölé emelkedtek, és a déli, szél felőli oldalon lévő lejtőkön leadták csapadéktartalmukat, majd az északi lejtők felé ereszkedése közben a légáramlat meleg levegőt szállított, ez eredményezte a rekordmagas hőmérsékletet.

Eközben Dél-Amerikában és a Csendes-óceánon szélsőséges időjárás tombol

Az elmúlt héten Kolumbiát özönvízszerű esőzések és áradások, valamint földcsuszamlások sújtották, melyek komoly károkat okoztak az infrastruktúrában. Az ország 32 megyéjéből 27-ben jelentettek károkat, az elnök pedig szükségállapotot hirdetett.

A Csendes-óceán partvidékén és az Andok térségében az esőzések miatt 90 ezer embernek kellett elhagynia otthonát, és több tucat település került víz alá az áradások miatt. Santander megyében a hatóságok egy halálesetről számoltak be, valamint két ember megsérült, miután egy patak megáradt.

Kolumbia legnyugatibb részét sújtotta leginkább a csapadék, a Rio Atrato egész településeket öntött el. A hivatalos jelentések szerint az árvíz a térség 85 százalékát érintette, valamint 25 településen több mint 50 ezer családot kellett evakuálni.

A Csendes-óceán nyugati részén ezen a héten egymással párhuzamosan négy vihar alakult ki. A japán meteorológiai szolgálat szerint 1951 óta először fordult elő ilyen novemberben. Ez azt eredményezi, hogy a Fülöp-szigeteket egy hónapon belül hat tájfun érheti el. Az ENSZ jelentése alapján a Fülöp-szigeteken 207 ezer otthon vált lakhatatlanná a szélsőséges időjárás miatt, valamint mintegy 700 ezer embert kellett kitelepíteni.

