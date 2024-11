Kínai tudósok állítják, megépítették a konvergáló energiasugár fegyvert, vagyis a Star Wars Halálcsillagját. Igaz lehet, vagy csak túlteng bennük a George Lucas-rajongás? Bár egy éve még az a hír járta be a nemzetközi sajtót hogy elvileg lehet birodalmi lézerfegyvereket készíteni, de a gyakorlatban még nem képesek rá a hadi fejlesztők, úgyhogy nem kell félni, most mégis azt állítják kínai hadmérnökök, hogy realizálható. Az amerikai légierő tavaly éppen azt kutatta, hogy lehetséges-e olyan lézer létrehozása, ami olyan nagy teljesítményű, hogy komoly károkat okozhat, és elég fókuszált ahhoz, hogy sima, keskeny sugarat alkosson.

A probléma az, hogy a fókuszált sugarak teljesítményét nehéz növelni, mert a fény egy kis területre korlátozódik.

A többmódusú optikai szálak ugyan sokkal erősebb, három-kilencszer nagyobb infravörös fényt is ki tudnak bocsátani, de a szóródás miatt rendezetlen és nem eléggé fókuszált sugarakat generálnak – vagyis nagy távolságokon nem olyan erősek.

Az erő lehet velük

Most pedig érdemes megállni egy pillanatra, és felidézni, hogy is nézett ki, mikor a Halálcsillag elpusztította Alderaant: 8 lézersugár egyetlen pontban konvergált, így alkotva egy szuper teljesítményű lézert, ami elpusztította a bolygót. Tehát a South China Morning Post szerint kínai tudósoknak ez most sikerült is, létrehozták az új típusú mikrohullámú fegyvert, ami több nagy teljesítményű elektromágneses hullámot kombinál, amiket egy célpontra lehet koncentrálni.

A gyakorlatban úgy néz ki, hogy különböző helyekre telepített, mikrohullámú sugárzást kibocsátó szerkezeteket hangolnak össze, így egy nagy és erős energiasugár lesz belőlük. Ez nem is olyan könnyű, ha figyelembe vesszük, hogy a por és a levegő nedvessége is szétszórja a sugarakat.

A kínai BeiDou műholdas helymeghatározó rendszer csak egy centiméteres pontosságú helymeghatározásra volt képes, de most a kutatók a lokalizálást még precízebbé tudták tenni a járművekbe épített lézeres távmérő eszközökkel. A járművek összehangolását optikai kábelekkel érték el: a tüzelési szinkronizálásnak a másodperc 170 billió részén belül kell történnie, ezért optikai szálak segítségével összekapcsolták az átviteli platformokat. A járműveket közvetlenül egy központi rendszer irányította a milliméteres pontosság elérése érdekében, mivel

a mikrohullámok keskeny energianyalábok, nagyon pontosan kell őket beállítani, hogy konvergáljanak, vagyis a kilövés időzítését a másodperc milliomod részén belül kell szabályozni.

Lézeres lokátorokat szereltek fel minden sugárzó járműre, de ezeknek tökéletesen vízszintesnek kell lenniük, mert ha elmozdulás történik bármilyen irányban, akkor nem sikerül a mikrohullám megfelelő szögben sugárzása.

A kutatások során sikerült elérni a szinergiát, vagyis a mikrohullámú sugarak együttes hatása meghaladta a sugarak külön mért hatásainak összegét. Mivel ez azonban szembe megy az energiamegmaradás törvényével, sokan kétkedve fogadták az eredményeket. Ha mégis működne a koncepció, ezzel a fegyverrel műholdakat lehetne blokkolni, vagy energiát sugározhatunk vele az űrből a Földre.

