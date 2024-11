Kína a szerencsés megtaláló, aminek szüksége is van a sok aranyra, de hiába gigantikus a bánya, nem lesz sokáig elég a nemesfémet habzsoló országnak.

Az új, Kínában felfedezett aranybánya értéke több mint 80 milliárd dollár. Ez lehet a Föld legnagyobb aranylelőhelye eddig, a hírre az arany globális ára rekordmagasságba szökött – írja a Live Science. Az új lelőhelyre a Hunan tartomány északkeleti részén található Wangu aranymezőnél bukkantak.

Több mint 40 aranytelért észleltek, amelyek körülbelül 300 tonna aranyat tartalmaztak 2000 méter mélyen, de számítógépes modellek alapján azt jósolják, hogy akár 1100 tonna arany is lehet 3000 méter mélységben. Az arany minősége is megfelelő, úgyhogy a kutatások és ásatások folytatódnak a régióban.

2022-ben a Föld legnagyobb ismert aranykészlete a dél-afrikai aranybánya volt körülbelül 930 tonna arannyal. De a prognózisok szerint a kínai ezt is lepipálja.

A felfedezés híre a globális gazdaságra is hatott, az arany ára unciánként körülbelül 2700 dollárra ugrott.

A Reuters szerint Kína már most is a világ legnagyobb aranytermelője, tavaly a globális kibocsátás 10 százalékát adta, de még mindig több aranyat használ fel, mint amennyit elő tud állítani. Körülbelül háromszor annyi nemesfémet fogyaszt, mint amennyit ki tud ásni, úgyhogy egyelőre muszáj igénybe vennie az Ausztráliából és Dél-Afrikából származó aranyimportot is.

Az új aranylelőhely segíthet enyhíteni ezt a problémát, de nem oldja meg, a mostani fogyasztás alapján csak 1,4 évre fedezné az ország szükségleteit.

2023 végéig összesen 234 332 tonna aranyat ástak ki a világtörténelemben, ennek több mint kétharmadát 1950 óta. Ez egyébként nem is olyan sok: kiderült, hogy ha az összes kibányászott aranyat beolvasztanák, csak egy 22 méteres oldalhosszú kockát kapnánk.