Egy kutatás szerint már napi pár perc megerőltetés is elég a szívbetegségek elkerülésére, legalábbis a nők körében. Persze bármilyen mennyiségű testmozgás segíthet a szívinfarktus és a szélütés elkerülésében, de azoknak, akik nem tudnak, vagy nem akarnak sportolni, továbbra is az az ajánlás, hogy hetente legalább 150 perc közepes intenzitású testmozgást végezzenek.

A UK Biobank kutatásából derült ki, hogy már akár csak napi 4 perc intenzívebb mozgás (például a lépcsőzés) felére csökkenti a szívroham kockázatát a nőknél - olvashatjuk a The Guardianben. A kutatók megállapították, hogy a kurta, de mégis emelkedő pulzusszámmal járó mozgás is csökkenti a szív- és érrendszeri megbetegedések kockázatát. Az eredményeket a British Journal of Sports Medicine-ben tették közzé.

Igen, bármily meglepő, már a néhány perces testmozgás a megemelkedő pulzusszámmal hozzájárulhat a szív egészségéhez.

Az nem újdonság, hogy a nagy intenzitású fizikai aktivitás hosszabb ideig végezve csökkenti a szív- és érrendszeri betegségek kockázatát. De az már igen, hogy az ilyen jellegű tevékenységek rövidebb sorozatai, amelyek gyakran a napi rutin részét képezik, szintén hatékonyak lehetnek az egészség megőrzésében. Ez a nők életében különösen fontos lehet, mert a szív- és légzőrendszer edzettségi szintje bármely életkorban is vizsgálták, alacsonyabb volt, mint a férfiaké.

Ha tehát a nők nem tudnak vagy nem akarnak sportolni, legalább a mindennapi tevékenységeikben legyenek aktívak, akár a busz elérésben, akár a lépcsőn lépegetésben – lift helyett.

A tanulmány 81 052 középkorú ember adatait (22 368-an egyáltalán nem végeztek rendszeres testmozgást) használta fel, akik részt vettek az Egyesült Királyság Biobank tanulmányában, 2013 és 2015 között hét napon keresztül aktivitásmérőt viseltek, szív egészségi állapotukat pedig 2022 november végéig követték.

Azok a nők, akik átlagosan napi 3,4 percnyi intenzív tevékenységet végeztek, nem sportolásilag, 45 százalékkal kisebb valószínűséggel kaptak szívrohamot, szélütést, összehasonlítva azokkal a nőkkel, akik semmilyen tevékenységet nem végeztek. A szívroham kockázata 51 százalékkal, a szívelégtelenség kialakulásának kockázata pedig 67 százalékkal volt alacsonyabb. Az összefüggések kevésbé voltak egyértelműek és jelentősek a férfiaknál.

Persze bármilyen mennyiségű testmozgás segíthet a szívinfarktus és a szélütés elkerülésében, de a sportolást nem megvető, jobban ráérő hősöknek továbbra is az az ajánlás, hogy hetente legalább 150 perc közepes intenzitású testmozgást végezzenek.