1977 óta rejtély volt, mi alapján játszották az ősi társasjátékot. Most talán lett egy jól működő szabályrendszer.

Szeret társasjátékozni? Talán a karácsonyfa alatt is volt egy új játék, amivel játszhat a család vagy a barátok? Akkor le fogja nyűgözni, hogy valószínűleg megfejtették egy 4500 éves társasjáték szabályrendszerét.

Ennek a réges-régi iráni játéknak a táblája kígyóra hasonlít, és huszonhét gyalogszerű bábuja van.1977-ben Shahr-e Sokhtehben, egy ősi bronzkori városban, Irán délkeleti részén bukkantak rá, és majdnem 50 év kellett a megfejtéséhez. Mint a ScienceAlert oldalán olvashatjuk, a kutatók most megfejthették, mi is volt a játékszabály az ősök szórakozásában.

20 kör alakú mező, 4 kocka, és egy kígyószerű tábla. Megtalálásakor az archeológusoknak egyből szemet szúrt, hogy mennyire hasonlít az 1920-as években, Irakban talált Ur királyi játékára. Ezt egy brit régész, Sir Leonard Woolley fedezte fel, mikor ásatásokat vezetett Ur városa közelében. A játék a város maradványai alól, az uralkodói sírok egyikéből került elő. Innen származik a név is, The Royal Game of Ur.

Ebben két játékos játszik, mindenkinek van bizonyos számú korongja, és mindkét játékos feladata, hogy korongjait a tábla egyik részéről a másikra juttassa, ebben háromszög alapú „dobókockák” segítenek nekik.

Shahr-e Sokhteh játékában nehéz megismerni a pontos szabályokat, de egy informatikus és egy régész egyéb leletek és modellezés kombinációjával próbálta megfejteni.

Korabeli társasjátékokból ihletet merítve a kutatók valószínűségi modellekkel határozták meg a darabok szerepét.

Voltak futó (mozgó) darabok, menedékek, és kúp alakú blokkolók. A játéktábla egy kígyóra hasonlít, aminek van olyan része, ami a darabok elhelyezésére szolgál, más pedig híd a túléléshez.

A résztvevőknek dobniuk kell a kockákkal, hogy előre léphessenek, és a lehető leggyorsabban mozogjanak. 50 játékos tesztelte a feltételezett szabályokat, és úgy tűnik, működnek. De a kutatók azt mondják, az általuk javasolt szabályok nem az eredetiek, hanem csak egy lehetséges változatot jelentenek az Ur játékszabályainak megértése és a Shahr-e Sokhteh darabjainak elemzése alapján.