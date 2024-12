A NASA egyik tapasztalt, több küldetésen is részt vevő űrhajósa, Leroy Chiao, aki 2004–2005-ben a Nemzetközi Űrállomás parancsnoka is volt, az amerikai tévében arról beszélt, lehet, hogy földön kívüli élet jeleivel találkozott egy missziója során. Chiao körülbelül egy méter széles fémgömbökről beszélt, amelyek a légi forgalmi irányítás figyelmeztetése nélkül haladtak el a gépe előtt hat méteren belül.

Chiao elmesélte, hogy két gömb alakú tárgy repült el a gépe mellett augusztusban, amikor Houstonba repült vissza. Azt, hogy nem ütköztek neki, csak a véletlen szerencsének tudja be, de olyan gyorsan történt minden, hogy még megijedni sem volt ideje.

Minden nyugodt volt, amikor körülbelül 3000 méteres magasságban a semmiből feltűnt két fémgolyó, és elsuhantak a gépem bal oldala mellett. Egymás fölött voltak, és átmérőjük 1 méternek tűnt. Csak néhány másodpercig, de élesen láttam őket.

A légi forgalmi irányítás nem észlelte, nem voltak a radaron, ahogy ő sem látta őket a saját képernyőjén. Először arra gondolt, hogy ez valami katonai program vagy drón, és ha drón, akkor az üzemeltetője nem észlelte Chiao gépét.

Ezek a repülő gömbök hasonlítanak arra a fémes tárgyra, amit 2016-ban egy amerikai kémrepülő észlelt az észak-iraki Moszul városa felett. Nem volt szárnya vagy látható meghajtórendszere, de ezekhez hasonló repülő vagy lebegő labdákat állítólag többször is megfigyeltek amerikai katonai gépek.

Az azonosítatlan légi jelenségeket vizsgáló NASA-bizottság szerint sok állítólagos földönkívüliobjektum-észlelés gyakran természetes vagy emberi eredetű. Dave Prosper, a Csendes-óceáni Csillagászati Társaság munkatársa hozzátette, hogy a Vénuszt, a Szíriuszt és a Jupitert gyakran összetévesztik ufókkal, különösen akkor, ha a horizont közelében bukkannak fel. A Vénusz például eléggé homályos ahhoz, hogy másnak tűnjön, mint ami, főleg ha lent van, közel a horizonthoz.

De a rakétakilövések, üstökösök, katonai repülőgépek, időjárási léggömbök, műholdak, meteorok, kísérleti járművek is tűnhetnek ufóknak. Tavaly az ufójelenséggel kapcsolatos meghallgatáson az Egyesült Államok Szenátusában egy videót mutattak be, amelyen egy ezüstös, repülő labda is látható. Sean Kirkpatrick, a Pentagon AARO ufóirodájának akkori vezetője kizárta a potenciális ufók listájáról, a jelenség azóta is a megoldatlan kérdések között szerepel.