Egy friss kutatás újabb súlyos figyelmeztetésként szolgál azok számára, akik még mindig hódolnak napjaink egyik legkárosabb szenvedélyének, a dohányzásnak. A brit tanulmány szerint ugyanis minden elszívott cigaretta átlagosan 19,5 perccel rövidíti meg az életet, a nők esetében 22, míg a férfiaknál 17 percet vesz el. Ráadásul már napi egy szál elszívásáért is komoly árat fizethetünk.

A közelgő szilveszter a legtöbb ember számára egy teljesen új kezdetet is jelent, 2025-höz közeledve pedig egyre többen írják össze fogadalmaikat, amelyek betartásával a következő évben szeretnének változtatni az eddigi életükön. A listákra a legtöbben káros szokásaik visszaszorítását, vagy azok teljes megszüntetését is felvésik, így azt is sokan megfogadják, hogy a naptárak cseréjével egy időben leteszik a cigarettát.

Persze mindez korántsem egyszerű, azonban a dohányzás káros hatásait ismerve sokan kapnak extra motivációt ahhoz, hogy egy egészségesebb élet útján járjanak a következő évben.

Számukra lehet igazán motiváló – vagy éppen elrettentő – egy friss tanulmány, amely szerint minden elszívott cigaretta hosszú percekkel rövidíti meg fogyasztója élettartamát. A University College London által végzett kutatás szerint ugyanis

a nők 22 percet, a férfiak pedig 17 percet veszítenek az életükből minden elszívott cigarettával – ez átlagosan 19,5 perc/szál.

Az Egyesült Királyság Egészségügyi és Szociális Ellátási Minisztériuma megbízásából készült kutatás a korábbinál is jóval élesebb képet mutat a dohányosok számára, ugyanis az eddig ismert becslések szerint minden cigaretta 11 percet vág le az életünkből. Az új felmérés szerint azonban

egy doboz, azaz 20 szál cigaretta elszívása közel 7 órával is lerövidítheti az életünket.

– emeli ki a New York Post.

Persze a számok hallatán azoknak sem érdemes legyinteni, akik csak ritkán gyújtanak rá, ugyanis már napi egyetlen cigarettának is jelentős egészségkárosító hatása van: napi egy szál cigaretta elszívása 10 éven keresztül 62 050 percet, azaz 43 napot vehet el az életünkből. A nők élete ráadásul 80 300 perccel, azaz közel 56 nappal rövidülhet le.

Krónikus betegségek sora kerülhető el a leszokással

Andrew Gwynne brit közegészségügyi miniszter a kutatás eredményeivel kapcsolatban úgy fogalmazott, hogy „a dohányzás drága és halálos szokás, és ezek az eredmények felfedik a függőség megdöbbentő valóságát, rávilágítanak arra, hogy mennyire fontos a leszokás”.

Erről pedig talán már senkit nem kell meggyőzni, ugyanis évtizedek óta tudhatjuk, hogy a dohányzás számos egészségügyi problémához járul hozzá, beleértve a rákos megbetegedéseket, a szívbetegségeket, a sztrókot, a 2-es típusú cukorbetegséget, a demenciát és a COPD-t, azaz a krónikus obstruktív tüdőbetegséget is.

Egy 2022-es tanulmány azt is megállapította, hogy a dohányzásról való leszokás ugyanolyan hatékony lehet, mint a szívroham megelőzését szolgáló gyógyszerek szedése a szívbetegségek kockázatának csökkentésében.

(Borítókép: Darya Komarova / Getty Images Hungary)

