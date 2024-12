Azt gondolhatnánk, csupán mese a sziget, amin szinte csak cicák élnek, de nem, ez a japán Aosima, amely a demográfiai válság áldozata lett – írja a The Guardian.

A második világháború után csaknem 900 ember élt itt, de egy évtizeddel ezelőtt ez a szám 80-ra esett vissza, mivel a halászok családjaikkal, macskáikat maguk mögött hagyva, a szárazföldre költöztek. 2017-ben mindössze 13 lakosa volt,

2024-ben már csak négyen éltek ott: Naoko és párja, Hidenori, valamint egy másik pár. És persze rengeteg macska.

Előzetes számítások szerint az utolsó lakos 2018-ban hagyta volna el a szigetet, úgyhogy ekkor tömeges ivartalanítási programot hajtottak végre a macskákon. De volt egy lakos, aki ezt ellenezte és elrejtett néhány állatot a beavatkozás elől, azóta állítólag mégsem született egy kiscica sem.

Idős emberek, veterán macskák

A macskák is elöregednek, akár az emberek. A négy idős helyi lakos szerint ők a cirmosok előtt fogják elhagyni a szigetet, mivel orvos, egészségügyi ellátás nincs már. De egyelőre gondozzák az állatokat, bár előbb-utóbb őket is el kell vinni, mert ahogy idősödnek, egyre több bajuk lehet – sok a vak cica köztük.

A sziget hanyatlása látványos: üres otthonok törött ablakokkal, korhadó fa korlátok a házak bejáratánál, elcsendesült templom, elhagyott iskola. Néha turisták jönnek, főleg a macskákat megcsodálni. Pedig, ahogy Naoko mondja, ez nem egy macskavidámpark, hanem egy élő, lélegző sziget.

A cicák naponta kétszer kapnak enni tőle és ad nekik gyógyszert is, ha kell, de a férjével közös otthonukba nem engedi be őket. Mint mondja, nagyon hullik a szőrük és különben is, mindenkinek megvan a saját élettere, Naokoéknak és a cicáknak is.