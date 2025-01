Több mint 190 év telt el azóta, hogy egy globális hideghullám terménykieséseket és széles körű éhínségeket idézett elő, de most végre fény derült a jelenség okára. Egy új kutatásban a St. Andrews-i Egyetem tudósai az 1831-es éghajlatváltozás kiváltó okaként a Zavaricki vulkánt azonosították, amely a távoli, lakatlan orosz Simusir szigetén, a Kuril-szigeteken található, írja a Daily Mail.

Az 1831-es vulkánkitörés hatalmas mennyiségű hamut juttatott a légkörbe, amely annyira elzárta a napfényt, hogy egy rövid, de drámai globális lehűlés következett be. Ennek hatására jelentősen csökkent az esőzés, különösen Afrikában, Indiában és Japánban, ami súlyos terménykiesést és éhínséget okozott.

Will Hutchison, a kutatás vezetője elmondta, hogy a tudósok már hosszú ideje tudták, hogy 1831-ben egy nagy erejű kitörés történt, de a forrása mindeddig rejtve maradt. A kutatáskor végzett kémiai elemzések segítségével sikerült azonosítani a vulkán eredetét, amely a Kuril-szigetek egyik elhagyatott szigetén található Zavaricki vulkán volt.

„A hamu kémiai nyomkövetésével sikerült kiderítenünk, hogy a titokzatos éghajlatváltozó kitörés forrása ez a távoli vulkán volt” – idézi Hutchisont a lap.

A Zavaricki vulkán 1831 nyarán történt kitörése hatalmas mennyiségű kénes gázt és hamut juttatott a légkörbe, amelyek visszaverték a napfényt, és mintegy 1 Celsius-fokos globális lehűlést idéztek elő.

A Zavaricki vulkán legutóbb 1957-ben tört ki, de még mindig aktívnak számít, így lehetséges, hogy a jövőben újabb kitöréseket is produkálhat.

Az akkori meteorológiai feljegyzések a sarkvidéki területeken kék, lila és zöld napot említenek, amelyek a vulkáni hamu hatására keletkeztek, amely a napfényt szórja és elnyeli. A jelenség világosan utalt arra, hogy egy jelentős vulkánkitörés történt.

A híres német zeneszerző, Felix Mendelssohn is említést tett az 1831-es szörnyű időjárásról, amikor az Alpokban tett nyári utazásáról számolt be. Mendelssohn azt írta: „Kietlen időjárás, egész éjjel és reggel is esett az eső, olyan hideg van, mint télen, a legközelebbi hegyeken már mély hó van…”

A tudomány idővel minden rejtélyt megold

A kutatás alatt a tudósok a Grönlandról származó jégmagokat vizsgálták, amelyek az 1831-es évig nyúlhatnak vissza. A jégmagok olyan értékes klímatudományi adatokat tartalmaznak, amelyek segítenek megérteni a légkör kémiai összetételét és a vulkáni aktivitást. Az új kutatásban a tudósok mikroszkopikus hamurészecskéket azonosítottak a jégben, és részletes kémiai elemzés révén megállapították, hogy a Zavaricki vulkán hozta létre a hamut.

„A jégből kiemelt rétegek évente nyújtanak adatokat a múlt éghajlatáról és légköri viszonyairól. Az utóbbi években fejlesztettük ki azt a képességet, hogy mikroszkopikus hamurészecskéket vonjunk ki a jégmagokból, és részletes kémiai elemzéseket végezzünk” – mondta Hutchison.

Az első elemzések szerint a kitörést a Fülöp-szigeteken található Babuyan Claro vulkánra tették, de egy korábbi tanulmány nem talált meggyőző bizonyítékot az 1831-es kitörésre. Más kutatók a Ferdinandea vulkánt vagy a Campi Flegreit is a lehetséges források között említették, de az 1831-es kitörés sokkal kisebb erejű volt, és nem volt elegendő ahhoz, hogy ilyen globális hatást gyakoroljon.

Bár a kutatás megoldotta az 1831-es éghajlatváltozás titkát, a vulkánkitörések előrejelzése továbbra is komoly kihívást jelent. A Zavaricki ugyanis elhagyatott szigeten található, és mivel nem él ott senki, és nincs folyamatos megfigyelés alatt, nehéz előre jelezni, hogy hol és mikor következhet be egy olyan kitörés, amely hasonló, globális éghajlatváltozást idézhet elő.

„Ez a sziget lakatlan, és senki sem figyeli folyamatosan ezt a vulkánt, ezért a kutatásunk is azt illusztrálja, hogy milyen nehéz lesz előre jelezni, mikor és hol történhet egy következő nagy hatású kitörés” – tette hozzá Hutchison.

