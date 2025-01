Egy most publikált kutatás szerint az Ebola-vírus a bőrön keresztül is terjedhet, miközben több sejttípust megfertőzve gyorsan eljut a bőrfelszínre. A tanulmány nem csak a vírus terjedésének részleteit tárja fel, hanem új lehetőségeket is kínál a védekezés és a kezelés terén.