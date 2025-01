Pénteken a Vénusz, szombaton a Szaturnusz keresztezi a Hold útját, emellett a Quadrantidák meteorraj hullása is megfigyelhető, melynek tetőzése szombatra várható. A brit csillagászati társaság felhívta a figyelmet arra, hogy a fényszennyezéstől minél távolabb helyezkedjenek el, akik látni akarják a jelenséget. Magyarországon pedig kora este lesz látható a Szaturnusz a Hold mellett.

Különleges égi jelenségnek lehettek szemtanúi a csillagászok pénteken, amikor a Vénusz felragyogott a fogyó hold fölött. A bolygó szabad szemmel is látható volt az északi féltekén − írta meg a BBC. A Vénusz bolygót gyakran nevezik Esthajnalcsillagnak, mert fényes csillagként jelenik meg az égen.

2025 januárjában több csillagászati jelenség is látható lesz, ugyanis a Vénusz mellett a Szaturnuszt is észlelhetik a csillagászok. Január 18-án a két bolygó egymástól mindössze 2,2 fok távolságra lesz megfigyelhető. Emellett folytatódik a Quadrantidák meteorraj hullása is. A meteorraj érkezése várhatóan szombaton tetőzik, de december 26. óta látható, és egészen január 12-ig tart.

Dr. Robert Massey, az Egyesült Királyság Királyi Csillagászati Társaságának igazgatóhelyettese szerint azoknak a megfigyelőknek, akik napnyugta után szeretnék megpillantani az égi jelenséget, „a lehető legtávolabb kell kerülniük a fényszennyezéstől”.

„Ha van időnk kinézni, és az időjárás is jó, akkor mindenképpen nézzük meg, mert ez egy tökéletes újévi csemege” − közölte Massey.

Magyarországon is látható lesz egy másik ritka égi jelenség

Korábban megírtuk, szombat este a Magyar Csillagászati Egyesület közleménye szerint a Szaturnusz Hold általi fedését figyelhetjük meg Magyarországról a kora esti égen. Budapestről nézve 18:45:42-kor fedi el a Hold sötét pereme a Szaturnuszt, amely 19:38:14-kor lép ki a holdsarló mögül (más hazai településeken néhány perc eltéréssel következik be a jelenség).

A fedés előtti időszakban már sötétedéstől megfigyelhetjük, amint a Hold fokozatosan közeledik a Szaturnuszhoz, amely a holdsarlótól „balra” fog látszani, közepes fényességű „csillagként”. Az elfedés után bő 50 perccel később bukkan fel ismét a bolygó a holdsarlótól „jobbra”, ekkor azonban eleinte csak távcsővel tudjuk megpillantani a bolygót a fényes holdsarló mellett.

A Magyar Csillagászati Egyesület arra hívta fel a figyelmet, hogy Magyarországról legközelebb 2036. december 9-én figyelhetünk meg Szaturnusz-fedést, ezért is érdemes figyelemmel kísérni a január 4-i jelenséget.