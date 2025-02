Annak ellenére, hogy akadnak olyan összeesküvés-elméletek, amelyekben első hallomásra néhányan még látnának is rációt – addig amíg nem ismerik meg az eredetüket és a téziseikkel ellentmondó álláspontokat –, ám egyes teóriák már annyira hajmeresztőek, hogy aligha gondolkozunk el azon, igazak lehetnek-e vagy sem. Az például egy nem mindennapi elképzelés, hogy félig hüllő, félig emberszerű lények irányítják a bolygót, amelyek hozzánk hasonló formát öltve képesek voltak beszivárogni a politika legmagasabb rétegeibe, még nagyobb hatalomra törekedve. Az elmélet hívői azt állítják, hogy az Egyesült Államok kormányában is fellelni néhányat belőlük, de ember legyen a talpán, aki ezt be tudná bizonyítani.

Mint ismert, a gyíkemberekről szóló összeesküvés-elmélet részben a Conan, a barbár írójától, az amerikai Robert E. Howardtól származik, aki a Weird Tales magazin egyik, 1929-ben megjelent számában jelentette meg a The Shadow Kingdom című történetét. A mű főleg az Atlantisz elveszett birodalmáról és a Philip Sclater zoológus által 1864-ben Lemúriának elnevezett, Indiai-óceánban eltűnt állítólagos kontinensről szóló históriákra épült. Továbbá a Teozófiai Társulat fő alapítójának, Jelena Blavatszkaja orosz írónőnek 1888-ban megírt Titkos Doktrínájára, amely szerint Lemúriában egykor egy egész civilizációnyi sárkányember élt.

Howard ezt a szálat annyival vitte tovább, hogy a történetében kígyóembereket nevezett meg, amelyek ugyan humanoidok voltak, tehát a testük emberre hasonlított, viszont a fejük már egy kígyóéra. Az író emellett azt is megfogalmazta, hogy ezek a lények tetszés szerint tudják utánozni az embereket, föld alatti alagutakban élnek, képesek az alakváltoztatásra és az agykontrollra. Ezen képességeiket felhasználva pedig könnyen be tudnak szivárogni a társadalomba. Howard kígyóemberekről alkotott elméletét használta fel Clark Ashton Smith tudományos-fantasztikus író is, aki a szintén író Howard Phillips Lovecrafttal karöltve alkotta meg a Cthulhu névre keresztelt űrbéli lényt, az 1928-as Cthulhu hívása kötet főhősét – amely feltűnik például a Metallica The Call of Ktulu, The Thing That Should Not Be és a Dream No More dalaiban is.

Az űrlényekkel kapcsolatban egyébként gyakran merül fel a hüllőkkel való érintettség, amelyre a legkorábbi jelentés 1967-ből származik. Egy nebraskai rendőrtiszt, Herbert Schirmer ugyanis azt állította miközben hipnózis alatt állt, hogy egy félig hüllő, félig ember alakú lény vitte fel őt egy ufó fedélzetére. Hozzátéve, egy szárnyas kígyót ábrázoló emblémát is viselt a mellkasa bal oldalán, ám azóta sem derült ki, hogy lett volna bármilyen valóságalapja ennek a történetnek.

A vezetők is hüllők lennének?

Megemlítendő még egy Maurice Doreal vagy Claude Doggins néven ismertté vált amerikai okkultista, aki Mysteries of the Gobi, azaz A Góbi rejtélyei címmel jelentetett meg egy írást, amiben kígyófejű, embertestű lényekről számolt be – akárcsak Howard –, amelyek a The Emerald Tablets (A smaragdtáblák) című versében is megjelentek. Ez a mű jelentette aztán később David Icke publicista, aki az egyik legbefolyásosabb összeesküvés-elmélet hívő Children of the Matrix: How an Interdimensional Race has Controlled the World for Thousands of Years-and Still Does nevezetű kötetének alapját.

A brit író – aki előadásokat is tart – még 1998-ban A legnagyobb titok művében foglalkozott először ezzel a témával, amiben úgy fogalmazott: a magas, vérivó, alakváltoztató, félig hüllő humanoidok az Alpha Draconis csillagrendszerből érkeztek a Földre, és föld alatti bázisokban rejtőznek, cselszövést tervezve az emberiség ellen. Icke még ennél is messzebb ment, mivel azt állította, a világ legtöbb ókori és modern vezetője rokonságban áll ezekkel a hüllőkkel, beleértve a Meroving-dinasztiát, Rothschildékat, a Bush családot és a brit királyi családot.

Az elmúlt években egyébként már számtalanszor került terítékre a gyíkemberekhez köthető teória, köztük 2011 februárjában, amikor egy rádióműsorban a humorista Louis C.K. megkérdezte Donald Rumsfeld volt amerikai védelmi minisztert, hogy ő és Dick Cheney egykori alelnök gyíkemberek-e. A férfi viszont nem adott egyenes választ a kérdésre, így Louis C.K. elkezdett azon morfondírozni, hogy talán nem hazudhatnak róla, azaz el kell ismerniük, hogy azok, vagy nem szabad válaszolniuk. 2013-ban aztán Barack Obama egyik biztonsági ügynökét nézték tévedésből alakváltó gyíkembernek. 2022-ben pedig Thierry Baudet holland politikus egy podcastben állította, szerinte „a világot gonosz hüllők kormányozzák”.

Mi az alapja?

Az Icke által is hirdetett elmélet hívői úgy vélik, a hüllőszerű humanoidok a Draco csillagképből vagy az Orion csillagképből születhettek, illetve szövetséget köthettek az onnan származó földönkívüliekkel. Míg mások azt sem tartják elképzelhetetlennek, hogy egy másik univerzumból vagy dimenzióból jöhettek. A félig hüllő, félig emberi lényekhez kapcsolódó teóriák a feltételezések szerint olyan áltörténelmi legendákból eredeztethetőek, amelyek Afrika gyarmatosítása során alakultak ki.

Ehhez a korszakhoz köthetőek egyébként a mokélé-mbémbé nevezetű – lingala nyelven azt jelenti: „az, aki megállítja a folyókat” –, szürkésbarna színű lényről szóló első leírások is. A feltételezések szerint elefánthoz, vízilóhoz vagy rinocéroszhoz hasonló lehet az alakja, de arról is vannak feljegyzések, hogy elefántszerű teste, hosszú nyaka, farka és kis feje van, azaz úgy fest, mint egy sauropoda dinoszaurusz. Az állítólag a Kongó-medence környékén a folyókanyarulatoknál élő állat létezését viszont egyelőre semmilyen régészeti lelettel nem tudták alátámasztani.

