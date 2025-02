Az élethelyzetünk is befolyásolja, hogyan élhetünk túl egy világjárványt, ez derült ki a Rényi Matematikai Kutatóintézet új modelljéből. Eddig nem sikerült több egyéni tulajdonság együttes hatását vizsgálni, a kutatók azonban most kidolgoztak egy új módszert, amely a lakhely és a munkaviszony paramétereit is feltüntetve von le következtetéseket a járványok terjedésére vonatkozóan.