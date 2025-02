Az aszpartám néven ismert édesítőszer esetleges hatásaival kapcsolatban az utóbbi időben több publikáció is megjelent, amelyekre figyelemmel most különböző nemzetközi szervezetek petíciót indítottak a betiltása érdekében. Több szervezet is hangsúlyozza, hogy a nagy egészségügyi kockázattal járó adalékanyagnak nincs helye az ételekben és italokban.