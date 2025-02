Külföldön és itthon is jellemző, hogy egyetemisták vagy még idősebb fiatal felnőttek ragadnak a szülői házban. Készültek már erről a jelenségről vicces hollywoodi filmek, hiszen nem kicsit komikus egy fetrengő huszon-harmincéves, de ugyanakkor tragikus is, mert pszichés fejlődése torzul. Erről ő is tehet, de ha visszatartó szülő áll a háttérben, az ő felelőssége még nagyobb. Dr. Szántó Szilvia mentálhigiénés szakemberrel jártuk körül a kérdést.