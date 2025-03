Történelmet írt a Firefly Aerospace nevű magánvállalat, miután űrhajójuk sikeresen landolt a Holdon. Ezzel megkaparintották az első helyet a magáncégek közötti versenyben, mivel ők voltak az elsők, akik képesek voltak irányított, lágy leszállást végrehajtani. A Firefly Blue Ghost landolóegysége, amely 10 tudományos eszközt szállít, a Hold felszínén lévő Mare Crisium medencében tette meg első sikeres lépéseit. A küldetés nemcsak a vállalat számára, hanem a magánűrutazás jövője szempontjából is mérföldkőnek számít.

Újabb mérföldkőnek örülhetnek az űrkutatók: a Firefly Aerospace űrhajója sikeresen landolt a Holdon. Az űrjármű, amely körülbelül egy kompakt autó méretének felel meg, 10 tudományos eszközt szállított, és 21 hajtóművet használt a zökkenőmentes leszálláshoz. A landolóegység a Hold Föld felé néző oldalának északkeleti részén, a Mare Crisium nevű hatalmas medencében érte el célját – írja a Sky News.

A Firefly Blue Ghost landolóegysége, amely négy lábbal rendelkezik, különleges műszereket tartalmaz, például egy vákuumot a Hold porának begyűjtésére és egy fúrót, amely 3 méteres mélységig képes hőmérsékletet mérni. Továbbá egy eszközt is szállít, amely segít eltávolítani a Hold felszínén lévő port – amely évtizedekkel ezelőtt komoly problémát jelentett az Apollo-program űrhajósai számára.

Az eszköz sikeres függőleges landolásával a Firefly

az első magánvállalat, amely képes volt a Holdon Puha, így lágy és precíz landolást végrehajtani, azaz a jármű nem borult fel, és nem szenvedett kárt.

A küldetést január közepén indították, az eszköz két hétig fog működni. A múltban mindössze öt nemzet hajtott végre puha landolást: az akkori Szovjetunió, az Egyesült Államok, Kína, India és Japán.

Joel Kearns, a NASA helyettes igazgatója szerint az ilyen típusú helyszínek „nagyon nagy tudományos érdeklődésre tartanak számot”. Hozzátette, hogy ez a pillanat „a történelemkönyvekbe fog kerülni”.

A Firefly a második magánvállalat, amely sikeresen leszállt a Holdon, miután tavaly az Intuitive Machines Odysseus landolóegysége szintén megpróbálkozott ezzel, bár akkor az a landolás nem volt tökéletes.

A NASA és az Artemis-holdprogram támogatásával a magánvállalatok kulcsszerepet játszanak a modern holdversenyben. A Firefly által indított holdmisszió az egyik a három aktív projekt közül. A NASA 101 millió dollárt fizetett a szállításért, és 44 millió dollárt a fedélzeten található tudományos és technológiai eszközökért. Nicola Fox, a NASA Tudományos Küldetési Igazgatóságának vezetője elmondta, hogy a cél a fenntartható kereskedelmi holdgazdaság létrehozása, amelyet amerikai cégek vezetnek.

A következő hetekben újabb két landolóegység érkezik a Holdra, Elon Musk SpaceX-je és Jeff Bezos Blue Originje pedig már a következő holdmissziók előkészítésén dolgozik, amelyek célja, hogy 2027-re amerikai űrhajósokat juttassanak vissza a Holdra – először 1972 óta.

A Hold már most is tele van különféle kudarcos próbálkozások maradványaival, és a NASA arra készül, hogy évente két magánholdjárót indítsanak, még akkor is, ha egyes küldetések nem lesznek sikeresek. Jason Kim, a Firefly vezérigazgatója hangsúlyozta, hogy a magáncégek szoros költségvetéssel és robotikus űrhajókkal dolgoznak, amelyeknek önállóan kell leszállniuk, míg az Apollo-missziók hatalmas költségvetéssel és tapasztalt űrhajósokkal indultak az űrversenyben.