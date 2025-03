A tealevelek kiszűrik a nehézfémeket a vízből, jelentősen csökkentve ezzel az ólom és más veszélyes vegyületek mennyiségét, amelyet az emberek tudtukon kívül isznak – írja a The New York Times. Egy friss kutatás rávilágított a felhasznált tealevelek lehetséges új felhasználási területeire, a bioüzemanyagoktól a gluténmentes süteményekig. Azonban olyan közegészségügyi előnyöket is kiemeltek, amelyeket számtalan ember már ma használhat.

Sok országban a tea áztatására használt víz az elöregedett csövekből származó ólommal szennyezett. Az Egyesült Államokban a Környezetvédelmi Ügynökség szerint kilencmillió háztartás vize ólomtartalmú csöveken keresztül jut vízhez.

Az ólom különösen veszélyes a gyerekekre, ugyanis fejlődési elmaradásokat és viselkedési problémákat okozhat.

Vinayak David anyagtudós és csapata azt vizsgálta, hogyan viselkednek a teafajták különböző mennyiségű ólmot tartalmazó vízben. Noha a tealevelek tulajdonságai régóta ismertek, Dr. David volt az első, aki egyetlen csésze tea ólom-mérgező hatását kutatta. Kimutatták, hogy a fekete tealevelek a pörkölés után beráncosodnak, így a jobban képesek felszívni a nehézfémeket. A fekete mellett a zöld tea mutatkozott a leghatékonyabbnak, míg a fehér és gyógyteák már jóval kevesebb mennyiséget szűrtek meg. Egy csésze fekete tea öt percig tartó áztatásával az ólom 15 százaléka eltávolítható a vízből.

Más kérdés, hogy a tanulmányban szereplő mintákat 24 órán át kellett áztatni, ami a teát ihatatlanná tette. A szerzők elmondták, hogy kevésbé motiválta őket, hogy közegészségügyi előírásokat adjanak a politikai döntéshozóknak, helyette egy globális szokás rejtett előnyeit tanulmányozták.

A becslések szerint egy olyan országban, ahol az emberek nagy mennyiségű teát isznak, körülbelül három százalékkal kevesebb ólom kerül a vízkészletbe, mint egy olyan országban, ahol nem fogyasztják az italt. Michelle Francl, a Bryn Mawr College vegyésze és a tea kémiájáról szóló könyv szerzője elmondta, az új eredmények egy olyan mérhető módszerhez vezethetnek, amely biztosítja, hogy az emberek ne vigyenek be a szervezetükbe nehézfémeket.