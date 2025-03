Március ötödikén vigyázó szemeink az égre vessük: gyönyörű együttállást láthatunk távcső nélkül is, a holdsarló és a Fiastyúk látványos közelségbe kerülnek.

Az együttállás szabad szemmel is látható lesz, de legjobban egy kis nagyítású kézi távcsővel tudjuk megfigyelni. A Svábhegyi Csillagvizsgálóban külön eseményt is szerveznek erre az alkalomra, ahol nemcsak a Fiastyúk csillaghalmazában, de a Hold krátereinek apró részéleteiben is elmerülhetnek a látogatók.

A Hold 58 fok magasságban, magasan a fejünk fölött lesz, jobbra, kicsit lejjebb a Fiastyúk csillaghalmaza is szépen feldereng. A 39 százalékos, dagadó holdsarló fénye még nem lesz túl erős ahhoz, hogy ne lássuk meg a Plejádokat, avagy az M45 néven is ismert Fiastyúkot, amely holdfénymentes égbolton szabad szemmel a leglátványosabb nyílt halmaz.

A Holdon szabad szemmel is megfigyelhetjük a megvilágítatlan oldal halvány derengését, a hamuszürke fényt. A kicsit ködösnek látszó Fiastyúkban körülbelül hét halvány csillagot, a hét nővért is megpillanthatjuk. Egy kézi távcsővel még élesebben láthatjuk majd a csodás égi jelenséget, akár a holdperem krátereit is. A csillaghalmaz nagyjából 440 fényév távolságra van tőlünk, és fiatal csillagokat tartalmaz.

A halmaz egy porfelhőben található, amely visszaveri a csillagok fényét, ezért a nagy távcsövekkel készített felvételeken kékes derengés veszi körül a csillagokat. Ez azonban most a holdfény miatt nem fog látszani. Ha másokkal együtt osztoznánk az élményben, a Svábhegyi Csillagvizsgáló programján alaposabban megnézhetjük a különleges együttállást.