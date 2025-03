Az egérből tenyésztett mamut csak annyira tűnik paradoxonnak, mint amennyire az, hogy egy hamburgerreceptből lehet pizzát sütni. A dallasi Colossal Biosciences biotechnológiai cég célja az, hogy ezekkel a kifejlesztett műmamutokkal állítsák meg a sarki jégolvadást. A vállalatot ugyanakkor sok kritika érte a műegerek miatt, amik szőrösnek szőrösek, de ettől még nem lesznek mamutok, mondják a kishitűek. Azt is hozzáteszik, hogy etikátlan az egész, és különben is csak reklámfogás a projekt. Igaz, ami igaz, sok tudományos lap hozta címoldalon a hírt, például a BBC is.

A cég szóvivői szerint azonban az egér igenis fontos lehet a globális felmelegedés lelassításában. Kísérleteik az elefántok genetikai módosítását tűzték ki célul, és a szőrképzést, hogy jobban bírják a hideget. Ha ez sikerül, mamutszerű lények csordáival népesítenék be a sarkvidéki tundrát, mert elképzelésük szerint a mamutokkal csökkenteni lehetne az olvadó örökfagyból felszabaduló szén-dioxid mennyiségét. Az első hidegtűrő és bundás elefántot 2028-ra akarják megalkotni, vagyis 2026 végére megszületnek az első embriók. Ha már elegen lesznek, nem csak egy-egy példány, mehetnek a vadonba, és szaporodhatnak.

Hogy is zajlottak a kísérletek? A szőrbundás egereket a szőr szerkezetéhez, hosszához és színéhez kapcsolódó gének módosításával alkották meg. Ugyanezt akarják bevetni ázsiai elefántoknál is 2028-ra. A genomszerkesztési kísérletben kilenc gént változtattak meg, ezek közül kettő felelős lehet a mamutszőr növekedéséért. Emellett egy, a zsíranyagcserében részt vevő gént is módosítottak, ami a hidegadaptációban lehet majd fontos.

A módosított egerek tényleg szőrborítottak lettek, de arra nem találtak bizonyítékot, hogy a zsírgén-modifikáció is működött volna. Sok, a kísérletben részt nem vevő kutató azonban szkeptikus az eredményeket hallva, mert ugyan a Colossal csapata megváltoztatta az egerek génjeit, és sikerült szőrös egereket előállítani, de az szinte irreális, hogy az egerekből elefántok legyenek. És az már fel sem fogható, hogy tudnak majd több száz vagy ezer mamutot létrehozni, amennyi valóban kellene az éghajlat megváltoztatásához.

Frankenstein Mickey

Ráadásul az egereknél esetleg működő genetikai változások olyan rendellenességekhez vezethetnek az elefántoknál, amelyek az állatok szenvedését okozzák. És hogy tudnának ezek az állatok beilleszkedni az állatvilágba? A Frankenstein-mamutokat valószínűleg nem fogadná el a többi állat. A cég egyébként azzal válaszolt a gyanakvó megjegyzésekre és a vádakra, hogy

az egerük egy eszköz, amivel ellenőrizhetik, hogy a különböző tervezett genetikai változások hatékonyak és biztonságosak-e, mielőtt kipróbálnák őket elefántokon.

Más kutatási programjuk is van, például az embriók fejlődésének tanulmányozása, és mesterséges méhek létrehozása. Fő profiljuk, kutatási területük a letűnt fajok, például a Dodo és a Tasmán tigris, na és persze a mamut újraalkotása, mert be akarják tömni a tátongó ökológiai réseket, hogy helyreállítsák a biológiai sokféleséget. Sikerült már olyan genetikai eszközöket kifejleszteniük, amelyek segítik a kihalás szélén álló fajokat, ilyen egy halálos vírus elleni oltás elefántok számára, vagy az erszényes nyestek genetikailag módosított verziójának megalkotása. Ezeket az Ausztráliában élő állatokat is a kihalás fenyegeti.

A Colossal kutatói szerint az elefántok nem fognak szenvedni, mert csak az életképes embriók maradnak meg, és ezeket sem fogja kiközösíteni a többi faj. Azzal érveltek, hogy csak néhány betűt változtatnak meg a DNS-kódjukban, így az elefántanyák sem fognak idegenként vagy furcsaságként tekinteni új külsejű kicsinyeikre, mert nagyon is hasonlítanak őseikre, csak több lesz a szőrük.

