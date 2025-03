Március 14., 03.14., vagyis a harmadik hónap tizennegyedik napja. Ugye dereng már, hogy a 3,14 ünnepéről van szó? Ugyanakkor nemcsak a kultikus Pi számról emlékezünk meg ma, hanem Albert Einstein születéséről és Stephen Hawking haláláról is. Most kvízünkkel derítheti ki, mit tud róluk.

Március 14. 1989 óta a matematika világnapja és a nemzetközi Pi-nap. A Pi, az 3,14, azaz a π egy végtelen sok számjegyből álló sor, és az egyetlen olyan szám, ami filmeket, verseket inspirált. Sőt, egy verskategóriát is. A jó Pi-versek sok számjegyet adnak meg és szigorúan a tárgynál maradnak, de ezeknek a kritériumoknak nem könnyű megfelelni. A legjobb épp egy magyar, Szász Pál matematikus nevéhez fűződik. Még 1952-ben írta meg mnemotechnika alkotását, amiben a szavak betűinek száma szolgáltatja a megjegyzésre szánt számsorozatot. A Pi-versekben az egymást követő szavak annyi betűt tartalmaznak, mint a Pi sorban álló számjegyei.

Hajós György professzor szintén írt egy ilyen verset 1952-ben, Szikora Ágnes 2009-ben harminc tizedesjegyig jutott a saját alkotásában. Pothurszky Géza 2015-ben két Pi-verset alkotott, az egyik 48 tizedesjegyig követi a szám értékét, a másik 150 jegyig. Ez a leghosszabb ilyen mű, ami a számról és keletkezéséről szól. A π a populáris kultúrában szintén szépen menetel, Kate Busht dalra ihlette, Darren Aronofskyt művészfilmre, ami, most kapaszkodjunk meg, szintén a Pi címet viseli.

A Pi-nap viszont nem csak a számról nevezetes, a sors furcsa fintora (vagy nem is véletlen?), hogy épp aznap született 1879-ben Albert Einstein, és ugyanekkor halt meg 2018-ban Stephen Hawking. A Massachusettsi Műszaki Egyetemen (MIT) ez a jeles nap, amikor közzéteszik a felvett hallgatók listáját. A transzcendens számot a matematikában és a fizikában is használják, azok közé a valós vagy komplex számok közé tartozik, amelyek nem algebraiak, nem gyökei egész (vagy racionális) együtthatós polinomnak.

Most már ezt is tudjuk, de azt is, hogy a Pi-nek két ünnepnapja van? A hivatalos március 14., amelyen kívül július 22-én szintén ünneplik, mert 22-ben a 7 megközelítőleg 3,14-szer van meg.

A Pi neve a kör kerületének görög nevéből ered (perimetrosz), értéke a kerület és az átmérő hányadosa.

A szám két helyi értékig 3,14, de ezután a tizedesjegyek száma végtelen. Már több mint 1 billió tizedesjegyig kiszámították a pontos értékét, és semmilyen ismétlődési minta nem fedezhető fel a számokban. 1784-ben Shancks angol matematikust kicsit az őrületbe is kergette: 30 év alatt 707 tizedesjegyig számította ki. 1944-ben a szintén angol Fergusson kimutatta, hogy Shancks az 528. tizedestől kezdve tévedett. Nem csoda, ki ne fáradt volna el addigra? Első kilenc tizedesjegyéig 3,141592653 – ezért történhetett meg, hogy 2015-ben felbolydult a matematikus közösség. Egész pontosan 2015. március 14-én, 9 óra 26 perc 53 másodperckor, mert ezt a dátumot ábrázolta a π kilenc tizedesjegye.

