Mesterséges zátony lesz az utolsó nagy amerikai óceánjáró, az SS United States, ami négy elnököt is szállított. Fedélzetén üdvözölhette egykor Duke Ellingtont és Sylvia Platht, ám régóta Philadelphiában vesztegelt, rozsdásodott, és most a tenger fenekén landol. A rekordnagynak és egykor rekordgyorsnak is számító utasszállítót – ami méreteiben a Titanichoz hasonlítható – William Francis Gibbs haditengerészeti építész úgy tervezte, hogy békeidőben luxus-óceánjáró legyen, de ha úgy adódik, 14 ezer katona gyors szállítására is alkalmas.

Első útján megdöntötte a transzatlanti sebességrekordot: három nap, 10 óra és 40 perc alatt kelt át keleti irányba, átlagosan több mint 35 csomóval. A hajó a gőzhajtás, a forma, a tűzbiztonság és az elsősegély terén is újításokat hozott a vízi közlekedésbe.

Összesen 800-szor kelt át az Atlanti-óceánon, bevándorlókat, művészeket és utazni vágyó amerikaiakat szállítva. A nagy távolságokat megtevő utasok azonban a légi közlekedés berobbanásával áttértek a repülőkre.

Az ötvenes évek elején épült monstrum 1969-ben fejezte be hajózási karrierjét, amikor üzemeltetője, a United States Lines csődöt jelentett. Hihetetlen gyorsan törölték a járatait, és kivonták a forgalomból. Ezután többször gazdát cserélt, és bár minden tulajdonosa próbálta nyereségesen működtetni, ez egyiküknek sem jött össze.

Sok rajongója évtizedekig reménykedett abban, hogy legalább múzeummá átalakítják, ha már nem közlekedik, de nem sikerült. Az SS United States Conservancy nonprofit szervezet 13 éve a megmentés és gondoskodás szándékával vette meg, de olyan drága volt a fenntartása, ápolása, hogy nekik sem jött össze a lehetetlen.

Amit tudtak, elárvereztek, eladtak a hajóról, ami egyre üresebben vesztegelt a kikötőben.

Ennek a csöppet sem ideális állapotnak is vége szakadt tavaly: a bíróság egy bérleti vita miatt elrendelte, hogy el kell vitetni a philadelphiai mólóból. Csakhogy hiába vették fel a kapcsolatot a keleti part minden nagyobb dokkjával, sőt néhány nyugati és öbölparti kikötővel is, mind vagy túl kicsi vagy sekély volt a hajónak. Ennek hatására született meg a döntés, hogy mesterséges zátonnyá alakítják. A Big U-nak becézett hajóról először eltávolították a veszélyes anyagokat, megtisztították, és csak ezután süllyesztik el biztonságosan 2025-ben vagy 2026-ban.

A műzátonyok igazsága

Februárban öt vontatóhajó húzta ki a Delaware folyóból és az öbölből az Atlanti-óceán nyílt vizeire, rengetegen kísérték utolsó útjára. Nemcsak hajóbolondok vagy a víz szerelmesei, hanem olyanok is, akiknek szülei, nagyszülei ezen a hajón érkeztek Európából az Egyesült Államokba. Sokuk szerint az ikonikus Big U-nak nemzeti kincsnek kellene lennie, és nem az óceán fenekén végeznie. Azonban az is igaz, hogy „legségét” így továbbra is fenntartja. Ha nem is a legnagyobb hajó vagy a legmodernebb felszerelésű óceánjáró lesz, de

a világ legnagyobb mesterséges zátonya, amiben sünök, rákok bújhatnak meg, és idővel búvárparadicsommá válhat.

A mesterséges zátonyok – jellemzően a direkt a vízbe helyezett vagy véletlenül ott rekedt hajóroncsok – ugyanolyan sokszínű életközösségeknek biztosítanak helyet, mint a természetes zátonyok. Világszerte sok-sok elsüllyedt, elsüllyesztett hadihajó áll már a tenger élőlényeinek szolgálatában. Némelyiken a biodiverzitás még gazdagabb is, mint egy természetes zátonyon.

Öt éve járta be a világsajtót, hogy az Egyesült Királyság, Franciaország, Spanyolország és Portugália vizeit 3D nyomtatással készült műzátonyok lepték el biológiai kutatások és az élővilág támogatása céljából. Az egy tonnát nyomó, hangyavárakra hasonlító lyukakkal tagolt építmények nagy segítséget jelenthetnek a koralloknak, mert megtelepedhetnek rajtuk lárváik. Ugyanakkor nem csak a természetvédelemben lehetnek hasznosak, mivel néhány éve felmerült, hogy Tajvan mesterséges zátonyokkal védené magát ellenségei, például egy esetleges kínai invázió ellen, mert ezek ugyan könnyen felderíthetők, de kikerülni már annál nehezebb őket.

Szerencsére a Big U kulturális értéke sem tűnik el, tulajdonosa, a floridai Okaloosa megye szervezésében egy múzeumot is berendeznek (a szárazföldön), amiben a látogatók megismerkedhetnek a hajó történetével, berendezési tárgyaival, híres utasaival.

Fotó: Shutterstock