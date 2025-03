2004. november 14-én délután az US Navy egyik százada kiképzésen vett részt körülbelül 160 kilométerre a kaliforniai San Diego partjaitól, amikor a radar rendellenességet észlelt: egy fehér és hosszúkás, azonosíthatatlan jármű 24 ezer méterről hihetetlen sebességgel a tengerszintig ereszkedett.

Az ismeretlen, körülbelül 13 méter hosszú valami a TicTac cukorkára hasonlított, ezért az esetet elnevezték TicTac-incidensnek. A szárnyak, rotorok nélküli objektum infravörös és látható fényben is érzékelhető volt. Az AAV (Anomalous Aerial Vehicle) 15 méterrel a tengerszint felett lebegett mindenféle meghajtás nélkül. Amikor észlelték, gyorsan felszállt. Olyan gyorsan, hogy követni sem tudták az érzékelőkkel.

Cukorka a vízben

Az eseményt több mint egy évtizedig titokban tartották, de amikor jó pár évvel később felkerült az internetre egy nem hivatalos videó az azonosítatlan jelenségről, nem vert fel nagy port egészen addig, amíg a The New York Times címlapjára nem került 2017-ben. Ez inspirálta a védelmi minisztérium UAP (Unidentified Anomalous Phenomena) munkacsoportjának létrehozását. A mára már nyugdíjas David Fravor parancsnokot tanúskodni hívták a képviselőház nemzetbiztonsági, határügyi és külügyi bizottságába 2 éve, de még ez sem keltett szenzációt. Az viszont igen, hogy az eseményről készült hivatalos felvétel szőrén-szálán eltűnt, a jelentés a videóval és radarfelvételekkel. Nem jutott el magasabb rangú parancsnokokhoz, és állítólag mit sem sejtő tengerésztisztekkel foglaltatták le és szállíttatták el a merevlemezeket.

Tim Gallaudet nyugalmazott altiszt, a haditengerészet korábbi meteorológusa egy másik idegen objektum észleléséről is beszámolt később. Mint mondta, biztos benne, hogy ezeket a járműveket az emberinél magasabb rendű intelligencia működteti. Nem egy furcsa mozgó tárgyat észleltek, ami egy szempillantás alatt volt képes a vízből a levegőbe emelkedni és eltűnni, hanem ezt a működést nem lehetett sehogy megmagyarázni földi mechanikával.

Talán víz alatti földön kívüli tárgyak lennének?

Gallaudet úgy nyilatkozott, nem hiszi, hogy a Földünkről származnak, sem az emberi, sem a növény- vagy állatvilágból.

Nem építettek még ilyen tárgyat

A 2015-ös Go Fast című videót a haditengerészet repülőgépének infravörös érzékelője rögzítette a keleti parton végzett gyakorlat során. Ebben a videóban is látható egy azonosítatlan tárgy, aminek viselkedése, sebessége, szerkezete ellentmondott a földi fizika törvényeinek. Gallaudet szerint semmi ehhez fogható tárgyat nem építettek még, ezek szupergyorsulásra voltak képesek, és úgy változtattak irányt, ahogy a mi gépeink nem tudnak. Gallaudet – aki biztos az idegenek létezésében, és szerinte tudatlanságunk potenciális biztonsági kockázatot jelent – tanúskodása után a Pentagon UAP-irodájának igazgatója, Jon Kosloski kijelentette, hogy

semmilyen földön kívüli technológia vagy tevékenység megléte nem jelenthető ki biztosan.

Chris Styles, az UAP nyomozója egy 1960-as incidensről számol be könyvében, amikor egy kanadai NATO aknakereső küldetés során láttak a vízben több ismeretlen eredetű hajót a tengerfenéken. Ekkor állítólag „humanoid entitásokkal” is találkoztak a katonák. Ezek a lények a felszínre küldték őket, és rájuk parancsoltak, hogy felejtsék el, amit láttak. Ez, úgy látszik, nem sikerült. Sokan szkeptikusak, bármennyi találkozásról és észlelésről is olvasnak, hallanak és meg vannak győződve arról, hogy katonai gyakorlatokba futnak bele, csak azok legalább annyira titkosak az új csúcstechnológia miatt, mint az idegenek titkai.

De ha valóban van egy víz alatti életformára berendezkedett intelligens faj a miénkhez képest csúcstechnológiával, akkor tanulhatnánk tőlük, már ha képesek leszünk kommunikálni velük. Ez persze nem olyan egyszerű, láttuk ezt már számtalan filmben, de megírta Stephen Hawking is A mindenség elméletében, hogy: „Ha találkozol valakivel egy másik bolygóról, és az a bal kezét nyújtja feléd, meg ne fogd. Lehet, hogy antianyagból van, és mindketten egy hatalmas fényvillanás kíséretében eltűntök.” Ha valahogy mégis sikerülne, ismeretlen energia- és áramfelhasználásuk rajtunk is segíthetne, hogy megoldjuk a főbb energetikai problémákat.