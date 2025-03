Most, hogy a politikai közéletbe is bekerült a poloska kifejezés, érdemes egy kicsit jobban szemügyre venni őket. A tavasz egyik biztos jele, hogy megjelennek a poloskák, mi pedig nem győzzük kidobálni őket az ablakon, annak reményében, hogy nem büdösítik be teljesen otthonunkat. Megannyi fajtája van, de mindegyikre igaz, hogy rendkívül kártékony. Nehezen ugyan, de védekezni is lehet ellenük.

Tavasszal minden újra életre kel, ilyenkor érdemes nagytakarítást tartani, felfrissíteni magunkat kívül-belül. Mindemellett viszont veszély is leselkedhet ránk több fronton is, akár otthonunkról, akár kertünkről van szó, ugyanis az egyre enyhébb telektől egyre több poloska marad életben. Így aztán jól fel kell készülnünk, ha biztonságban akarjuk tudni földünket és lakóhelyünket.

A poloska olyan, akár egy fertőző betegség, sohasem tudni, honnan jön, meddig marad, mekkora kárt csinál? Ahogy az agrárszektor írásában is olvasható, „ahová beteszik a lábukat, ott kő kövön nem marad, egy hét alatt képesek tönkretenni hónapok szorgalmas munkáját”. Magyarországon közel 900 poloskafaj él, közöttük védettekkel, amelyek eszmei értéke 5000 forint.

Címeres, pajzsos, és még vérszívó is

A magyarok kertjeit leginkább a címeres és a pajzsos poloskák teszik tönkre, az elmúlt évtizedben többször is volt példa poloskainvázióra. A magyar vidék egyik legkártékonyabb élősködőjéről beszélhetünk, ami ráadásul olyan förtelmes bűzt hagy maga után, amitől (hogyha hozzányúlunk) több kézmosással sem lehet megszabadulni. Ezt a bűzt olyankor is bevetik, amikor különösebb kárt nem is tesznek gyümölcsfáinkban vagy egyéb növényeinkben, csak szimplán élvezhetetlenné teszik, hogy azok közelébe menjünk. Mint mindegyik, így ezek a nálunk népszerű fajok is élősködő életmódra rendezkedtek be. Egyaránt szívják ki az életnedvet a növényekből és az emberekből is.

Ez utóbbit az ágyi poloska teszi, amely nevéből következtethetően az ágyunkba fészkeli be magát, és amíg legszebb álmainkban járunk, addig lecsapolja magának a szükséges mennyiségű vért. Tudni kell róluk, hogy nem szeretik a világosságot, épp ezért választanak a fénytől elzárt búvóhelyet. Rendkívül zajtalanul közlekedik, igazi kém módjára jut el rejtekéből áldozata testére, majd miután magához vette a kellő mennyiségű vért, hasonlóan stílusosan távozik. Türelmes lény, ameddig nem érzi teljesen biztosnak, hogy megfelelő körülmények között juthat hozzá jussához, kivár, akár egy évig is képes koplalni.

Nagytakarítás, avagy hogyan szabaduljunk meg tőlük?

Kóbor Péter, a HUN-REN Agrártudományi Kutatóközpont Növényvédelmi Intézetének tudományos munkatársa a megelőzésben hisz, erre többfajta módszert is megosztott. Így mint,

távolítsuk el a növények leveléről a poloskatojásokat;

sűrűn szőtt zsákocskákkal fedjük le a védeni kívánt terméseket;

bio módon permetezzünk;

ecetes üvegbe gyűjtsük össze a már kifejlett példányokat.

Az ágyi poloskákat kizárólag szakember pusztíthatja el, mert a hétköznapi ember számára bevethető eszközök tűzveszélyesek (például: benzin, kloroform). Ahhoz, hogy alaposan kiirtsák őket, manapság inkább szénkéneget és gázalakú kéksavat használnak. Elpusztításuk időigényes, és nem garantált a hosszú távú siker.

