Láttunk már ideges madarakat körözni a Szent István körút felett? Nem véletlen, az ornitológusok ugyanis megfigyelték, hogy a madarakat agresszívabbá teheti a forgalom zaja, de nem teljesen úgy, mint Hitchcocknál.

Az évszázadokon át érintetlen természetéről és biológiai sokféleségéről ismert Galápagos-szigetek már nem a régi. Az emberek emelkedő száma, a forgalom növekvő zaja miatt az állatok viselkedése is megváltozik. A Szigetek különösen jó megfigyelő állomás az etológusoknak, mert éppen a különösen sokáig szűz és színes élővilág megváltozását láthatják napjainkban - sajnos.

Az Animal Behavior folyóiratban megjelent tanulmány szerint a galápagosi sárgarigó (Setophaga petechia aureola) napról napra agresszívebb a közlekedési zaj hatására.

Mivel a Galápagos-szigeteken is, ahogy a világ minden pontján, nő a népesség és a turisták száma, egyre több a hangos jármű is.

Az itteni sárgarigó szárazföldi rokonaitól genetikailag elkülönülő alfaj, aminek példányai Floreana és Santa Cruz szigetén mutatták az érdekes viselkedés-változást, amikor egy hangszóron keresztül dallamokat játszottak le nekik.

Volt köztük a területükre érkező behatoló hangjait is szimuláló, de előfordult a forgalom zajait is vegyítő hangsor is. Amikor mindez zajosabb utak közelében élő madaraknál történt, az állatok erőszakosabb viselkedést mutattak, a csendesebb területek lakóit viszont láthatóan kevésbé idegesítette, ha mindenféle mesterséges, közlekedési zaj is keveredett a dalba. A zajosabb helyen élők hangosabbak és erőszakosabbak lettek dalikkal, hogy megvédjék területüket. Vagyis megváltoztatták viselkedésüket, adaptálódtak az új körülményekhez.

Mivel a madarak területvédelmileg az éneket használják agresszív jelzésként, ha nagyobb a zaj, nekik is erősebben kell énekelni, mert így a hosszabb és hangosabb dalok képesek legyőzni az alacsony frekvenciájú forgalmi hangokat.