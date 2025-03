A nap káros sugarai reagálásra késztetik a bőrt: szeplőket, napfoltot vagy anyajegyet növeszt. De tudjuk-e mi a különbség a három között, és melyiknél érdemes igazán résen lenni, hogy elkerüljük a nagyobb bajt?

Az aranyos kis szeplők apró, lapos, világosbarna foltok, a világos bőrű, illetve vörös vagy szőke embereknél fordulnak elő jellemzően, mert náluk nagyobb valószínűséggel van meg az MC1R gén, ami ezek kialakulásáért felelős. A napsugárzás okozza megjelenésüket és nyáron sötétebbek, mert nap hatásásra a melanocitáknak nevezett sejtek melanint termelnek, a bőr színét adó pigmentet. Az ő szervezetükben a melanin nem egyenletesen van meg, összetapad, és szeplőket hoz létre. De a gyerekkorban meglévő szeplők az életkorral elhalványulnak, főleg, ha a napon tartózkodást sem visszük túlzásba.

A fényvédő krém és a ruha használata segít megelőzni az új szeplők kialakulását, különösen az arcon és a karokon.

A szeplők önmagukban ártalmatlanok, de jelzik, hogy valaki genetikailag érzékenyebb lehet a bőrrák kialakulására.

A szeplőkkel szemben a napfoltok kevésbé helyesek, öregségi foltoknak is hívják ezeket a szeplőknél nagyobb lapos, barna foltokat. A sok napsugárzás váltja ki megjelenésüket, ami beindítja a melanintermelést és megjelennek ezek a kis szabálytalan alakú foltok az arcon, kézen, karon, vállakon. A szeplőktől eltérően nem világosodnak, sőt, minél több nap éri őket, annál sötétebbek lesznek. Nem veszélyes ez sem, de bizonyos bőrrák típusokra hajlamosíthatnak ott, ahol megjelentek. Vizsgálatuk azért is fontos, mert a lassan növekvő melanómák kezdetben napfoltoknak tűnhetnek. Ha a folt mérete, alakja vagy színe megváltozik, érdemes bőrgyógyászhoz fordulni.

Az anyajegyek gyakran sötétebbek, domború felszínűek, bár lehetnek laposak is, és a test bármely részén megjelenhetnek. Növekedésük fiatal korban ugrik meg, 40 éves kor után már nem születnek újak. A legtöbb felnőttnek 10-40 anyajegye van, akinek sok, az már 50-et is megszámolhat magán, nagyon soknak számít a 100 anyajegy. Kialakulásuk oka az, hogy a melanociták ilyenkor csoportokban nőnek, nem egyenletesen terjednek el a bőrön. Lehetnek kiemelkedők és laposak is. Ha domborúbbak, akkor a bőrben melyebben van a pigmentjük.

A legtöbb anyajegy ártalmatlan, azonban az életkor előrehaladtával megváltozhat színük, sőt melanomává alakulhatnak át , amely a bőrrák veszélyes formája.

Míg a szeplők és a napfoltok ártalmatlanok, az anyajegyekre jobban oda kell figyelni, főleg ha méretük, alakjuk, színük vagy szerkezetük megváltozik. Intő jel, ha az anyajegy aszimmetrikus, ha szélei nem elég élesek, ha megváltozik a színe, ha nagyon megnő (nagyobb, mint 6 milliméter), ha viszketni vagy vérezni kezd. A legtöbb baj azonban megelőzhető, ha kerüljük a napot, vagy védekezünk ellene fényvédővel, ruhával, kalappal, napszemüveggel.