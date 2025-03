A pénz körül forog a világ, pedig nem is tesz boldoggá

Sokan azt hiszik, a boldogság csak pénzzel érhető el, de hiába is korlátlan az utazási lehetőségek tárháza, a gardrób mérete, a házimozik, a háztartási robotok és a plasztikai műtétek száma, ezek egyike sem tesz boldoggá, ha nincsenek jó kapcsolataink, szerető családunk, produktív életünk. És ezek nem pénzért szerezhetők be.

Ha megértjük, hogyan befolyásolja kapcsolatainkat a pénz, akkor kiegyensúlyozottabb lehet vele a viszonyunk, könnyebben tűzhetünk ki reális pénzügyi célokat. Van, aki szorong, ha a pénzre gondol, mert nincs elég, más felelőtlenül költekezik, és akadnak családok, ahol állandó feszültség forrását jelentik az anyagiak.

A pénz érzelmekkel átitatott téma, így ha vannak ma még tabuk a beszélgetésekben, a pénz lehet az egyik, amit jobb kerülni. Nem mondhatjuk el a kollégáknak, mennyit keresünk, a barátoknak, hogy mennyibe kerül a gyerek iskolája, a szülőknek, hogy mennyit fizetünk rezsire, mert irigység, szánalom, áskálódás forrása lehet, ha kiderül, ki mennyit keres, mire mennyit költ.

A társadalmi feszültségek egyik fő kiindulópontja az egyre nagyobb szakadék a különböző osztályok között itthon és külföldön is. Lassan eltűnik a középréteg, ami épp eleget keres a kényelmes élethez, így csak a nagyon szegények és a nagyon tehetősek maradnak.

A pénz azonban nem csak papír vagy kártya, mert hatalmat, biztonságot, sikert és büszkeséget is jelent.

Azt, hogy felnőttként hogy állunk a pénzhez, a gyerekkori mintákból hozzuk, a család, a kultúra és a személyes tapasztalatok befolyásolják. Ezért lehetnek pénzügyi szokásaink nagyon eltérőek és néha irracionálisak.

A pénzhez való viszonyunkat befolyásolják érzelmeink is, ott van például az impulzív vásárlás, a befektetésekkel járó szorongás vagy az ódzkodás a bankkártyától a készpénz javára. Az, hogy milyen kapcsolatunk lesz a pénzzel, kultúrafüggő is. Van, ahol dicsekedni lehet a nagy vagyonnal, máshol viszont tabunak számít a gazdagság. Sőt, romantikus kapcsolatainkat is befolyásolhatja, mivel a nyugati világban jellemző, hogy a férfinak tehetősnek kell lennie. Ahogy régen volt lova, vértje, sisakja, úgy ma kell hogy legyen autója, háza, de minimum horgászbotja – ha a társkereső oldalakat nézzük. Kell valami tulajdon, mert az azt jelenti, hogy már elért valamit az életben, megküzdött ezekért.

A pénz érzelmi és mentális vetülete

A pénz negatív érzelmeket válthat ki olyan kapcsolatokban, amelyek magukban foglalják az ellenőrzést, a tiszteletet és az önértékelést. A pénzügyi bizonytalanság feszültségek és konfliktusok forrása lehet a romantikus vagy családi viszonyokban. De ha a házaspárok össze tudják hangolni a preferenciáikat és a céljaikat, akkor kikerülhetik a vitákat, nem lesz a pénz sem büszkeség, sem bűntudat, sem stressz forrása. A pénz ősidők óta kapcsolódik kollektív lelkiismeretünkhöz, a pénzügyi tőke hatalom forrása, ezért sok embernek célként lebeg a szeme előtt a megtollasodás. Ezért is jellemezte mindig harc és háborúskodás a vagyon megszerzését. Legyen az akár olaj, ópium, fűszerek vagy föld, amik mind nagy pénzbeli értékkel bírnak.

Egy új amerikai felmérés szerint a pénz az amerikai háztartások több mint felében kiváltója a konfliktusoknak, és a pénzügyekkel kapcsolatos stressz közel egy évtizede az eddigi legmagasabb szinten van. A Covid-járvány után a pénzügyi bizonytalanság új csúcsokat döntött, mert az elbocsátások megrázták a részvénypiacokat.

A társadalmi vagy gazdasági csereelmélet szerint az emberek a pénzt jutalomként vagy büntetésként használják a kapcsolataikban, de ez a hatalmi egyensúly felborulásához vezethet, és a bizonytalanság vagy kisebbrendűség érzését keltheti.

Az evolúciós pszichológia szerint a pénz kapcsolódik a túlélés és a biztonság érzéséhez, emiatt szorongást és stresszt okozhat – főleg, ha nincs elég. Egy együttélésben előbb-utóbb felmerülnek a pénzzel kapcsolatos konfliktusok, mert a felek máshogy képzelik el a beosztást, a költekezést, a hitelfelvételt, a jövőbeli terveket, a nyugdíjas évek megtakarításait. A válás leggyakoribb okai közé tartozik a pénzügyi nézeteltérés – a kommunikációs és a kapcsolati minőségi problémák mellett. A munkanélküliség vagy a munkahely elvesztése jelentős stresszt okozhat egy kapcsolatban, ahogy a nagy fizetésbeli különbségek is.

A pszichológusok azt tanácsolják, hogy a pénzügyi kérdésekben is legyünk őszinték, nyíltak, és ne köntörfalazzunk, ha a bevételekről, kiadásokról, adósságokról és befektetésekről van szó, ahogy az érzelmeinket vagy a kritikáinkat se hallgassuk el. A titkos bankszámla, az elhallgatott költekezés ugyanis nem építi a bizalmat, sőt.

