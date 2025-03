Megszületett az állóvizek ellenőre, ami rétegenként is vizsgálja a víz minőségét, beavatkozik, ha kell, és olyan csendes, hogy a halak sem sejtik, ha a közelükben van. A Kis-Balaton és a Velencei-tó után ezúttal Debrecenbe is költözött egy sárga minirobot, aminek van része a szárazföldön és a vízben is, teljesen automata, korrigál és megfigyel.

Debrecen egyik kis csodája a Látóképi-tófürdő, már csak azért is, mert ez egy tisztán edukációs célú, a gyerekek javát szolgáló halastó. Ugyanakkor ezt a területet is sújtja a felmelegedés okozta hő- és csapadékingadozás, a vízminőségromlás. Az egészséges vízi környezet és halállomány fenntartásához időről időre emberi vagy gépi monitorozás, kontroll, potenciális beavatkozás szükséges, de nincs annyi vigyázó szem és anyagi forrás, ami ezt lehetővé tenné az összes magyarországi vizes élőhelyen.

Március 28-án az ökológiai innovációk terén jeleskedő Walise Kft. ide is telepítette találmányát, azt a forradalmi monitoringmegoldást, ami figyeli a vízminőséget, a vízi ökoszisztémák egészségét és a halállományt. A víz paramétereit (oxigénszint, hőmérséklet, pH), az időjárási és környezeti tényezők változásait, a víz trendjeit is vizsgálja, így adatai alapján fel lehet készülni a jövőbeli változásokra. A szerkezet monitoringeszközöket, felhőalapú platformot és szakértői szolgáltatásokat ötvöz a vízkészletek és -rétegek hatékonyabb megértéséhez és védelméhez. Ez elsősorban a globális felmelegedés miatt szükséges, de gazdálkodói szempontból is előnyös a fejlesztés, mert a növekvő táp- és energiaárak, a nem hatékony erőforrás-felhasználás jelentős költségeket okoz a gazdálkodóknak.

Ahogy Koleszár Tibor, a Kft. ügyvezetője lapunknak elmondta, munkájuk során együttműködnek a Nyugat-Dunántúli Vízügyi Igazgatósággal, a MOHOSZ-szal, horgászszervezetekkel, valamint a MAHAL-lal, és már több helyre telepítettek eszközöket, például a Velencei-tóra, a Kis-Balatonra és a Maconkai-víztározóra. Figyelték az eredményeket, az eszközök működését, és hasznos tapasztalatokat szereztek a tökéletes rendszer felállítására. Mint kiemelte:

Nem csak állóvizekbe lehet tenni, de folyóvízben nem olyan jól működik a rétegek analízise, hiszen ott felkeveredik a víz.

Azt is megtudtuk tőle, hogy a rendszer képes kimutatni, ha a víz oxigénszintje felborul, például a környező part műtrágyatartalma miatt, de ezt a fejlesztés önállóan és automatikusan egyből orvosolni is tudja. A céljuk, hogy létrehozzanak egy vízminőségtérképet itthon a komolyabb előrejelzések és kutatások miatt, de külföldön is. Tervben van például egy szerbiai telepítés, de a rendszer nem válogat, több mint 260 országban működőképes.

10 Koleszár Tibor Galéria: Sárga minirobot az új magyar találmány, ami a vizeket járja (Fotó: Papajcsik Péter / Index)

Általánosan is romlik a vizek minősége, hatékonyabban, fenntarthatóbban kell kezelni őket. Ebben segíthet a mi díjnyertes innovációnk is

– tette hozzá.

Az új eszköz költséghatékony és zöldebb megoldás, képes a víz különböző rétegeinek mérésére rétegenkénti bontásban, ráadásul a mérési mélységek és időközök egyedileg beállíthatók. Automata, vagyis önállóan dolgozik, nem igényel emberi vezérlést, a vízi egységek napelemmel működnek, a parti egységek esetenként külső áramforrást is igényelhetnek.

A rendszer éjjel-nappal rögzíti a vízminőségi adatokat, és riaszt, ha kritikus változás történik.

De nemcsak figyelmeztet, hanem be is tud avatkozni, ha az optimális adatoktól eltérőek a számok, a parti egység önállóan aktiválhatja a levegőztetőket.

Nem zavar senkit

A szisztéma csendes, nem zavarja a vízi élővilágot, nem ijeszti el a halakat, és távfelügyelettel működik: minden adatot automatikusan továbbít, így a kezelők távolról is figyelemmel kísérhetik a tó állapotát. Jelzései hosszú távú ökológiai egyensúlyt biztosíthatnak, és a fenntartható horgászturizmust szintén támogatják.

A Hajdú-Bihar Vármegyei Horgász Szervezetek Szövetségének is nagy örömére szolgál, mert az ő tevékenységi körükbe tartozik a halasítás és a környezetvédelmi programok rendezése. Ügyvezető elnökük, Cserepes Norbert Ernő az Indexszel közölte, a Látóképi-tófürdő a Horgász Szövetség kezelésében van:

Márciustól októberig tart a szezon, szivattyúkon keresztül kerül ide kiváló minőségű víz. Itt nincs gazdasági horgászat, csak a gyerekeké a tó. Horgásztáborokban tanítjuk őket pecázni és a természet tiszteletére.

10 Cserepes Norbert Ernő Galéria: Sárga minirobot az új magyar találmány, ami a vizeket járja (Fotó: Papajcsik Péter / Index)

Cserepes Norbert Ernő szerint egy ekkora egyetemi város mellett, mint Debrecen, jó, ha van egy olyan tó, aminek állapotát, változásait figyelemmel lehet kísérni, akár kutatási célból. A most elhelyezett monitoringeszköz pont ebben játszik nagy szerepet, és segítségével azt is bemutathatják a fiataloknak, hogy az innováció hogyan segítheti a környezet védelmét, a vízminőség megtartását, a halak jóllétét.

A víz folyamatos ellenőrzése ugyanis megelőzheti a minőségromlást, a halpusztulást. Az állandó kontroll ráadásul a fenntartók pénztárcáját is kíméli, mert azzal, hogy az adatok pontosan és időben érkeznek, minimalizálhatók a lehetséges gazdasági károk.

(Borítókép: Papajcsik Péter / Index)