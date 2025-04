Bakancslistás hely lehet bárkinek a Kenguru-sziget, ami Ausztráliától délre, az Indiai-óceánon, a Szent Vince-öböl bejáratánál található. A 4360 négyzetkilométeres szigeten a szárazság miatt csak alig néhány száz ember él, de itt található a Flinders Chase Nemzeti Park is, ahol szinte érintetlen állapotban megőrizték Ausztrália eredeti flóráját és faunáját. Csodálatos biodiverzitás, amiben például 51-féle orchideafaj található, fókák, kenguruk, cetek, sasok, kígyók és olyan különleges természeti formák, amik fotózásra csábítják az erre járó turistákat. Az erózió által alakított, narancszuzmóval borított sziklák különös látványt nyújtanak.

Egy négy évvel ezelőtti kutatás szerint a Kenguru-sziget színes élővilága ma is lenyűgöző, bár rengeteg faj eltűnt – azóta, hogy 200 éve megérkezett ide az európai ember. A 2019–2020-as tűzvészek idején a lángok a Kenguru-szigeten is súlyos károkat okoztak, pedig a sziget tökéletes helyszín lehetett volna a fajok visszatelepítésére. De most más miatt került be a hírekbe.

Valerie hihetetlen kalandja

2023 novembere nagy nap volt a 3,6 kilós tacskó, Valerie életében. Gazdáival, Georgia Gardnerrel és Josh Fishlockkal érkezett a szigetre vakációzni, de mikor a pár egy horgászkirándulásra indult, Valerie elszökött és a vadonba menekült. Gazdái hiába keresték egész nap, nem lett meg, ami nem is csoda, a vad és sűrű növényzet könnyen elbújtat egy ilyen kis termetű állatot. Közben mit érezhetett a kiskutya? Talán pár pillanatig a szabadságot, de aztán ennek a felszabadultságnak a „nehéz mámorát”, mert jött a sokk: mérges kígyók, sasok és töméntelen veszedelem vette körül, ami egy kényeztetéshez szokott hobbiállatnak végzetes lehet. Azóta 16 hónap telt el, a gazdái már lemondtak róla, de Valerie most mindenki megdöbbenésére életjelet adott magáról. Georgia Gardner közel volt ahhoz, hogy sokkot kapjon, mivel biztos volt benne, hogy a nem túl erős és inkább hercegnő típusú, mint harcos, lakásban tartott kutya még az első éjszakát sem éli túl.

Az ellenséges környezet lakói finom, egzotikus kis desszertként nézhettek Valerie-re, a mérgeskígyó-fajok (legalább kettő van a szigeten) és az ékfarkú sas, Óceánia egyik legnagyobb ragadozó madara biztos. Ez utóbbi bárányokat és oposszumokat zsákmányol, hát mit jelentene neki felkapni egy kis tacskót? Valerie-ről viszont kiderült, hogy nem egy elkényeztetett kis öleb, felvette a kesztyűt a veszélyekkel szemben és sikeres szökése után egy évvel feltűnt rózsaszín kis nyakörvével 14 kilométerre a Stoke-öböltől, ahonnan megszökött.

Mi segítette ebben? Az, hogy kutya!

Az ebek ugyanis jól adaptálódnak az időjárás viszontagságaihoz, a bunda és zsírszöveteik megvédik őket a hidegtől, a lábujjaik közt futó erek szabályozzák a hőmérsékletüket, élesek az érzékszerveik, a hallásuk, a szaglásuk az állatvilág legjobb észlelői közé sorolja őket. Szerencse, hogy ősei a farkasok, bár egy tacskóról, amelyik rózsaszín nyakörvvel szaladgál a dzsungelben, ez nem jutna eszünkbe, pláne, ha Valerie-nek hívják.

A kutya testhőingadozása alacsony, ha mégis baj van, liheg és lehűti magát, de a talpán található párnácskák is segítik a felesleges hő elvezetését. A tacskóknak nem idegen a dzsungel, hiszen őshazájukban, Németországban is az erdei vadászatoknál használták őket: a róka és borzűzések főszereplői voltak, mert alacsony testükkel simán bekúsztak ezek odúiba és kikergették őket. Jó nyomkeresők is voltak, hosszú orruk kiszimatolta az állatokat.

Valerie talán rovarokat ehetett és vizet is találhatott a gátaknál, és ha ügyesen elbújt a rá leselkedő veszélyek elől, akkor nem is olyan irreális, hogy még mindig boldogan szaladgál. De hiába örült Gardner, hogy elveszett kis házi kedvence előkerült, Valerie-nek esze ágában sincs hazamenni, próbálták befogni, de olyan jól érzi magát a dzsungelben, hogy elkerüli a felé közeledő embereket. A keresők már a lakosság segítségét kérték, mert a kutya kicsi, a terület, ahol csámboroghat, viszont nagy, ezért a Kangala Wildlife Rescue szervezet a közösségi médiában is segítséget kér a felkutatásához. Az Instagram- és Facebook-oldalukon láthatjuk Valerie-t háton fekve kacarászni, óriási füleivel boldogan hemperegni, és tényleg hihetetlennek tűnik, hogy a semmi harciasságot nem mutató cukigombóc túlélte a fenyegető környezetet, és most már hazamenni sem akar.

DOGZ Fesztivál 2025

Ingyenes családi- és kutyás fesztivállal várunk május 1-jén, a Városligeti Nagyréten!

Kattinson a részletekért.