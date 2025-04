1912. április 12-én, pontosan 113 évvel ezelőtt indult első útjára a Titanic, a történelem egyik legérdekfeszítőbb hajója, aminek tragikus története a mai napig foglalkoztatja az embereket. A múltban azonban voltak még olyan vízi járművek, amelyek nagy szolgálatot tettek, és máig megannyi izgalmas titkot rejt történetük. A Titanic első útjának emlékére most hajós utazásra invitáljuk olvasóinkat a történelem hullámain.

Szinte már lehetetlen elképzelni, de egykor a hajó volt az az egyetlen közlekedési eszköz, amellyel nagyobb távolságokat is képesek voltak megtenni az emberek. Így aztán kereskedelmi és hadászati célra is ez volt a legkiválóbb választás, ha hatékonyan és gyorsan akartak cselekedni. Egészen a Titanic katasztrófájáig talán senki nem is gondolt bele, mekkora veszélyekkel jár a tengeri utazás, és milyen hatalmas kockázatot vállal az, aki hajózásra teszi fel az életét. A történelem során inkább azon hajók emlékét őrizték meg, amelyek sikeresen elértek úti céljukig, így most ezekből készítettünk egy gyűjtést a Titanic első útjának évfordulója alkalmából.

A világokat összekötő hajó

Kolumbusz Kristóf felfedezésének története mindenki számára ismerős lehet a történelemórákról. 1492-ben indult útnak azzal a céllal, hogy bebizonyítsa: a Föld gömbölyű. Elsődleges célállomása India lett volna, ehelyett azonban egy jól sikerült félrekormányzásnak köszönhetően felfedezte Amerikát. A Santa Maria legénységével lépett egy másik világba, így kijelenthető, hogy a hajó útja kötötte akkor össze a régi világot az újjal.

A tényeket ismerjük, de vannak kevésbé ismert információk is a hajóról, köztük hogy a Santa Maria elnevezés valójában csak a beceneve volt a vízi járműnek. Az igazi neve La Gallega volt, és ez volt a legnagyobb azon három hajó közül, amelyekkel Kolumbusz útnak indult. Azért volt nagyobb, mert naonak, vagyis teherhajónak építették. Méretét legjobban egy modern teniszpálya nagyságához lehet hasonlítani, mivel közel 19 méter hosszú volt. Mint ismert, ugyan Amerikát felfedezték vele, azonban már soha nem értek haza vele Spanyolországba, mivel 1492 karácsonyán zátonyra futott Haiti partjainál.

Brit büszkeségek

A brit nemzet többször is bebizonyította a történelem során, hogy igazi szigetlakók, ugyanis tengeri ütközetek alkalmával mindig elsöprő győzelmet arattak. Főleg Nelson admirális irányítása alatt, aki még Napóleont is legyőzte. A HMS Victory hadihajóval nyerte meg a trafalgari ütközetet, ez volt a hajó első bevetése, és ugyan már vagy 250 év eltelt azóta, a járművet a mai napig használja a brit haditengerészet. A siker ellenére eléggé megsínylette Trafalgart, így 1920-ig pihent is. Abban az évben viszont megkezdték felújítását, eközben találtak benne még 1805-ből ott maradt ágyúgolyókat. A hajót eredetileg 6000 fából építették, főleg tölgyből, fedélzetén pedig 104 ágyút helyeztek el.

Nem feledkezhetünk meg a Mayflowerről sem, ami 1607-ben ért partot Amerika keleti partján, a mai Virginiában. A hajó eredetileg kereskedelmi célból épült és bort szállítottak vele, később vált történelmi szempontból is rendkívül hasznos vízi járművé. Az Angliából induló telepesek útja 66 napig tartott, a telet a Plymouth Harborban vészelték át, azonban a zord körülmények miatt itt 44 ember meghalt. A tengeri út során mindössze egy ember vesztette életét, ami a 15. századi körülményekhez képes rendkívül jó aránynak mondható.

Charles Darwin felfedezéseit is egy hajó, nevezetesen a HMS Beagle segítette. Eredetileg hadihajónak építették, és mielőtt Darwin legénysége vette volna át a fedélzetét, már egyszer körbeúszta a Földet. A tudóst megelőzően Robert FitzRoy volt a kapitány, aki egy alkalommal három bennszülöttel tért vissza Angliába, akiket fogolyként szállítottak a szigetországba, de végül szabad, civilizált emberként élhették le az életüket ott. Darwin izgatottan vette át a hajó irányítását, és sok kutatását segítette a Beagle-lel megtett út, bár számos kellemetlenségben volt része, ugyanis gyakorta volt tengeribeteg.

Aminek a jéghegy csúcsa is elég volt

Nem hagyható ki a sorból az ünnepelt, szintén brit gyártmányú Titanic sem, amit 1912-ben bocsátottak vízre. Észak-Írország fővárosában, Belfastban építették, nevét pedig a görög titánok után kapta grandiózus méretei és luxus kialakítása miatt. Azt már tudjuk, hogy április 12-én indult első útjára, és azt is, hogy egy jéghegy miatt tragikus sorsra jutott, azonban a fatális baleset bekövetkezte előtt rendkívül élvezetes élményt nyújtott az utazás a Titanicon. Az óceánjárónak ugyanis volt beépített medencéje, továbbá saját újságja, ami a The Atlantic Daily Bulletin névre hallgatott. Az 1997-es filmben is látható hatalmas lépcsőház fölé egy óriási üvegkupolát emeltek, ami lehetővé tette a természetes fény beszűrődését.

fedélzetén pedig 12 ezer dísztányér, 40 ezer ezüst evőeszköz és 20 ezer üvegnyi alkohol volt, amelyek legnagyobb része örökre az óceánba veszett.

Sőt, a Titanicnak saját zenekara is volt, amiről az a hír járja, hogy még az ütközés után sem hagyta abba a muzsikálást. A közhiedelemmel ellentétben viszont valószínűleg nem a Nearer, My God, to Thee című szerzeményt játszották, hanem a túlélők beszámolói szerint az utolsó daluk valójában az Autumn volt.

Az alábbiakban most ön is tesztelheti tudását, legújabb kvízünkben ugyanis arra vagyunk kíváncsiak, mennyire ismeri a történelem legnagyobb múltra visszatekintő hajóit.

(Borítókép: A Titanic. Fotó: Toronto Star / Zuma Press / Northfoto)