Nem elég a só redukálása, a kolbászok mellőzése, a káliumban gazdag gyümölcsök fogyasztása is nagyon fontos a vérnyomás csökkentéséhez.

Új kutatások szerint a káliumban gazdag gyümölcsök, például a banán fogyasztása nagyban csökkentheti a magas vérnyomást – írja az Independent.

A magas vérnyomás vezető betegség és halálok a nyugati társadalmakban, mert étrendünk nagyon sok sót tartalmaz, és kevés káliumot. Ezért is lehet, hogy a kór és szövődményei, a szívbetegség, stroke vagy a vesebetegség főleg az iparosodott társadalmakban fordul elő.

Az eddigi ajánlások, amik főleg a sófogyasztás csökkentésére irányultak, most új megvilágításba kerülnek, hiszen úgy tűnik, a kálium bevitele legalább olyan fontos, mint a nátrium, vagyis a só mérséklése. A tanulmány egyik szerzője, Anita Layton azt mondta,

a káliumban gazdag élelmiszerekkel, például banánnal vagy brokkolival kiegészített étrend nagyon jó hatással van a vérnyomásra, és sokkal több pozitív hatással bír, mint ha csak a sóbevitelt csökkentenénk.

A nátrium és a kálium segít a szervezetnek elektromos jeleket küldeni az izmok összehúzódásához.

A kutatásból, ami az American Journal of Physiology-Renal Physiologyban jelent meg, az is kiderült, hogy sokkal könnyebben alakul ki magas vérnyomás a férfiaknál, mint a (menopauza előtt álló) nőknél. De ők jobban is reagálnak a nátrium és a kálium arányának kiegyenlítésére.