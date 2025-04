Fizikai és mentális változásokat is okoz napi pár perc edzés. Ha rendszeresen ki tudunk ennyit szakítani a napunkból és elvégzünk néhány saját testsúlyos edzést, jobb lesz erőnlétünk, nő (picit) izomtömegünk, és a lelkünk is kiegyensúlyozottabb lesz.

Az ausztrál Edith Cowan Egyetemen olyan emberekkel végeztek kísérletet, akik ülőmunkát folytatnak, de egyébként egészségesek. Kipróbáltak velük egy olyan excentrikus edzésprogramot, amiben főleg guggolást, fekvőtámaszt, vádli- és súlyemelést végeztek. Az excentrikus edzésen, amikor erőkifejtés történik, az izom hossza nő. Ilyen például, mikor leengedjük a terhet, lesüllyesztjük súlypontunk.

Négy héten keresztül csinálták a feladatokat, de csupán öt percig, és kiderült, ez a kis mennyiség is komoly változást hoz az izomtömeg, az erő, a ruganyosság terén. Az edzés utáni átlagos pulzusszám is csökkent, a résztvevők általános közérzetjavulásról számoltak be.

Ezekben a gyakorlatokban az a nagyszerű, hogy nem kell miattuk edzőterembe menni, elég a saját testsúly és pár súlyzó. Aki nagyon elfoglalt, az is beépítheti őket, hiszen rövid ideig tartanak és rutinszerűvé válhatnak. Sőt, akár el is lehet osztani a gyakorlatokat a nap folyamán, nem kell egyszerre megcsinálni őket.

A kísérlet lezárulta után négy héttel megkérdezték a résztvevőket, hogy érzik magukat, és kiderült, annyira jól, hogy 83 százalékuknak szándékában áll folytatni a mozgásokat a kísérlet után is. Vagyis,

bármennyi testmozgás már eredményt hozhat, így hát mostantól nem hivatkozhatunk az időhiányra.

Az egyik kutató, Ken Nosaka azt mondta, a heti 150 perc testmozgásra vonatkozó előírás gyakran elbátortalaníthatja az embereket, főleg a kezdőket. De ha elég napi 5 perccel kezdeniük, és már annak is érzik eredményét, könnyebben rákapnak.

Korábbi tanulmányok is bizonyították már, hogy egy kicsit több, de csupán 12 vagy 15 perces nagy intenzitású intervallum edzés is meghozhatja eredményét. A mozgás azért is lenne fontos, mert ahogy öregszünk, edzettségi szintünk évente átlagosan 1-2 százalékkal csökken, vagyis aki például 50 éves, ez a szintje 20 százalékkal alacsonyabb lesz, mint 30 éves korában. Idősebb korban a rendszeres testmozgás csökkenti a krónikus betegségek, sérülések és fáradtság kockázatát, és támogatja a mentális egészséget is.