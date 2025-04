Bár az online társkereső oldalak használata ma már olyan rutinszerű, mint a vásárlás, így aki egyedülálló és nincs a Tinderen, az szinte nem is létezik, de mégis létrejött egy új jelenség, a randevúzási fáradtság. Vajon mi lehet mögötte, a csalódások vagy a stressz a randik miatt?

Szinte életkortól függetlenül lóg már mindenki az OkCupidon, a Hingen, a Randivonalon, a Badoon vagy Bumble-ön. Van, aki csak egyéjszakás kalandra törekszik, más komoly kapcsolatra és akad, aki csak a baráti kör tágítására. Az azonban kétségtelen, hogy az alkalmazások hozzájárulnak a romantikus kapcsolatok áruvá válásához, az emberek pedig mintha felcserélhetőek lennének. Pontozzuk egymást magasság, súly, érdeklődési kör szerint, ahogy a másik is minket, ez túl szabályozott és határozott, a szerelem nem ilyen alapokra épül. Közben pedig fennáll az a veszély is, hogy elveszítjük a képességünket, hogy a valódi életben kapcsolódjunk másokhoz, visszahúzódunk és csak a telefonunk megváltó bámulásában reménykedünk.

2019-ben megjelent egy leleplező könyv, a Love Under Algorithm, ami a Tinder működési mechanizmusát árulta el: a férfiakat fiatalabb, kevésbé iskolázott és kevésbé gazdag nők felé irányítja. Már akkor szóba került a felhasználók érzelmi fáradtsága és az is, hogy nehéz lekapcsolódni az alkalmazásokról. Most további információkkal gazdagodott a romantikus (?) online világról szóló értekezések köre, mert megjelent a randevúzási fáradtság jelensége.

Csipog, de minek?

A fogalmat Franciaországban Judith Duportail újságíró írta le a Dating fatigue – Love and solitude in the (20)20s című könyvében. Azt részletezi, mikor egyszerre érez űrt az ember a túl sok lehetőség között, állandóan csipog a telefon, de közvetlenül nem kap üzenetet, így frusztrált lesz a reménykedés, a randevú, a kivetítés és a csalódás folytonos ismétlődésétől. Egyre kevésbé hisz a megvalósulásban, szívesebben marad már otthon egyedül, de akkor azon kattog, hogy talán elmulaszt valamit/valakit.

Judith Duportail nemcsak a társkereső alkalmazásokkal foglalkozik behatóan, hanem az egész „flörtölőpiaccal” is, ami olyan mérgező viselkedéseket támogat, mint a ghosting (eltűnik a csevegő partner) vagy az orbiting (mikor valaki kering a másik körül, de csak az online térben, valójában nem akar tőle semmit), esetleg a breadcrumbing (időről-időre jelentkezik, de komolytalan, csak fenntartja az irreális kapcsolatot).

Mindezek ellenére az oldalak látogatói és előfizetői nem pártolnak el, csak a lelkesedésük hagyott alább kicsit, megszűnt az újdonság varázsa.

Egy 2023-as vizsgálat szerint a társkereső oldalak és alkalmazások napi 2,3 millió látogatót regisztráltak csak Franciaországban, ez 9 százalékos növekedés 2022-höz képest. De azt is megfigyelték, hogy a 40 év alatti felhasználók nem veszik már olyan komolyan ezeket az oldalakat. Egy 2024 novemberében közzétett országos felmérés első eredményeiből kiderült, hogy 2023-ban a nők 17,9 százaléka, a férfiak 23,7 százaléka akadt össze szexuális partnerrel egy online társkereső oldalon. A 30 év alatti nőknek majdnem 40 százaléka, a fiatal férfiaknak pedig 43,5 százaléka.

Befásult fiatalok

A 18-29 éves társkeresők azok, akik kicsit belefáradtak az alkalmazásokba, de nem hagyták el őket, csak kezdeti nagy reményeik csökkentek. Mikor ilyen korú fiatalok tízezer tagját kérdezték, kiderült, hogy több mint ötezren már legalább egyszer felmentek ilyen oldalra. Ennek ellenére az appok használatához szorosan kapcsolódik ma már a lustaság, a csalódottság és az undor is. Természetes végül is, hogy a kezdeti idők izgalma, amikor az alkalmazások újak voltak és modernek, alábbhagyott. A platformok nem néptelenedtek el, csak megszokottá váltak, mint bármilyen tömegtermék.

Egyéni ízléstől, személyiségtől, tapasztalattól, szükségletektől, vágyaktól függ, hogy az oldal felkelti-e az egyes ember érdeklődését vagy sem.

Van, aki azért nem csatlakozik, mert nem akar fotókat kitenni magáról, más azt mondja, nem igazi az egész, de van olyan is, aki bevallja, túl válogatós, nem talál senkit komoly kritériumrendszere alapján. Akik már túlvannak rajta, kiábrándító, lehangoló randevúkról beszélnek, mikrocsalódásokról, felületességről, személytelenségről. Akik most is használjak a platformokat, igyekeznek résen lenni, a profilok mögé nézni és a könnyedséget keresik. Az alkalmazásokra egy lehetőségként tekintenek, ami összehozhatja őket másokkal. Vagyis érettebben kezelik az oldalakat, mint korábban és mint a kicsit belefáradt fiatalok.