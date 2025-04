Véget ért a 2024 elején kialakult La Nina, ezzel pedig új időjárási korszak köszöntött be: a globális klíma most egy semleges állapotban egyensúlyoz, miközben a tengerek továbbra is rekordmelegek. Mit jelent ez a hurrikánszezonra, az extrém hőhullámokra és az időjárási szélsőségek alakulására nézve? A válasz nem egyszerű, de a következmények már most érezhetők lehetnek világszerte.