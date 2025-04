A gin nemcsak az egyik legnépszerűbb ital és longdrink alapanyag Budapesten, hanem az egyik legnagyobb ginfesztivál főszereplője is. Idén a Gin Market új helyszínen, a Budapest Gardenben már kulturális és gasztro fesztivállá alakulva 100 féle ginnel és 20 féle rummal várja a vendégeket június 13-14 között.

Magyarország egyik legnépszerűbb gin fesztiválja szélesebb palettát is felvonultat alkoholmentes ginekből is, mert évről évre egyre többen keresik a mentes italokat, koktélokat. Akár vezetés, tudatos életmód vagy egészségügyi okok állnak a háttérben, a fesztiválon figyelnek arra, hogy a vendégek kompromisszumok nélkül élvezhessék a fogyasztást és kóstolgatást. Szerencsére mára a nemzetközi gyártók közül is sokan felismerték, hogy az alkoholmentes verzióknak is van piaca, mert a sofőrök, sportolók, kismamák mellett sokan az életmódjuk miatt választják a mentes italokat.

A trend a fiatalok között is egyre népszerűbb.

A szélesedő piacnak hála az ízek tekintetében folyamatosak a fejlesztések, a kísérletezés. A fesztiválon egy hazai készítésű 0.0 százalékos gin is debütál, ezzel együtt több, mint egy tucat italt kóstolhatnak végig azok, akik nyitottak erre az újdonságra.

A mentes opciók mellett közel 100 féle gin és az ezekből készült koktélvariációk várják az ital rajongóit. A fesztivál vendégpárlata a rum, amely egyre nagyobb közönségkedvencé vált az elmúlt években. A rumos standokon 20 különleges variációt kóstolhatnak végig a fűszeres, édes és érlelt karakterek kedvelői.

De széles gasztro – többek között glutén és laktózmentes – kínálatra, és kiemelt zenei fellépőkre is számíthatnak a vendégek. Sztárvendégként pénteken Rakonczai Imre élő koncertje, szombaton pedig Marga Sol, a Café del Mar rezidens DJ-je érkezik a Gin Market-re. A Gin Market ideje alatt egy különleges kiállítás is helyet kap a Budapest Gardenben: a vendégek Bódi Liza kreatív alkotóművész vasból, fából és betonból készült készült szobrait is megnézhetik június 13-14. között.