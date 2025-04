Megszületett a jövő tanulási módszere Szegeden

Teljesen új tanulás módszertant dolgozott ki kollégáival és az Egyetem Informatikai Intézetével összefogva Prof. Dr. Racsmány Mihály pszichológus, emlékezetkutató és az MTA doktora, a Szegedi Tudományegyetem Pszichológia Intézetének vezetője.

Ez forradalmasíthatja az oktatást és kitörli a felejtés szót az oktatás szótárából.

A több évtizedes memóriakutatásokra épülő metódus egy applikációban érhető el, a tervek szerint a nyáron be is vezetik, és óriási eredményeket várnak tőle. Dr. Racsmány Mihály professzort mindemellett arról is faggattuk:

milyen válságban van az oktatás,

mi a különbség az új módszer és a hagyományos oktatás között,

kiknek fejlesztették,

mitől olyan hatékony és mi köze a metódusnak a Különvélemény című filmhez.

Kérdésünkre, hogy miért is van most válságban az oktatás, dr. Racsmány Mihály azt válaszolja, főleg azért, mert rengeteget felejtünk, nem túlzás, hogy szinte mindent újra kell tanulnunk. A több mint száz éve fennálló oktatási rendszer ugyanis arra épít, hogy „belapátolja” a diákok fejébe a tudást, azonban a memóriakutatók pontosan tudják, hogy az emberi agy, emlékezet egyszerűen nem így működik, ez a tudás nem tartós, nem hatékony.

Hiába tanulunk éjjel-nappal, gyerek- és felnőttkorban, elenyésző az a tudásmennyiség, ami benne is marad a fejünkben, mert a mostani pedagógiai módszereink hosszú távon nem hatékonyak, az emlékezeti komponensek hiányoznak a tanulásból.

– magyarázza.

A fő probléma az, hogy az oktatás a figyelmen, a kritikus gondolkodáson és a keresési készségeken alapul, de ezek nem építhetők fel egy rendszerré. „A tudásszervezés jelenleg nem lényeges, csak éppen tartalomtól független készségek nem léteznek, kell egy stabil tudás háttér.”

Oktatási világválság

A professzortól megtudjuk, hogy nemcsak itthon, hanem az egész világon tanulási válság van, az elmúlt 5 évben pedig kiderült, hogy a Bill Gates és Mark Zuckerberg által ígért információtechnológiai robbanás elmaradt az oktatásban:

A 2023-2024-es adatok Amerikában és Európában is nagyon rosszak, okulhatjuk ezért a koronavírust, de a legnagyobb baj mégis az, hogy olyan pedagógiai módszerekre épül a tanítás világszerte, amik hosszú távon nem hatékonyak.

Ezeken a felméréseken a jobb iskolák is rosszul szerepelnek. Az elit egyetemeken, a Harvardon és a Stanfordon ugyanis szondázták, hogy a diploma után két évvel mennyit tudnak még a diákok, akik már diplomás szakemberek, így kiderült, szinte semmire nem emlékeznek az egyetemen tanultakból. Akkor a munkaadók arra jutottak, felesleges is papírt kérni a végzettségről, csak jól felépített tudásrendszer kell.

Dr. Racsmány Mihály szerint viszont jobb használható tudást adni és nem leértékelni a diplomát, az érettségit, ehhez kell megváltoztatni a tanulás módszertanát, mert az aktuális szisztéma, a magolás és az olvasás a tudás illúziójára épül csak, valójában elfelejtünk szinte mindent.

A tradicionális oktatás vizsgái nem a valós tudást tükrözik, csak egy pillanatnyi állapotot. És egy hét múlva már a vizsgára bebiflázottakra sem emlékszünk.

Racsmány és munkatársai az elmúlt évtizedek empirikus emlékezetkutatásaira támaszkodtak, és kifejlesztettek egy olyan rendszert, amiben bizonyos rekogok vannak, ezek az appok egységei meghatározott kérdésekkel a tanuló felé. Mint mondja:

A válaszhoz segítséget kap és akár magyarázatot is, miért az a helyes megoldás. A szisztéma visszacsatoló, vagyis a tanuló folyamatosan látja, mit tud és mit nem, a használat közben megtanul tanulni is. És ebben a rendszerben képes egy komplex tudáshalmazt felépíteni tényekkel, terminológiával, kategóriákkal, elméletekkel, műveletekkel, relációkkal a dolgok között.

A rendszer a rekogokon keresztül elmeműveleteket végeztet. Kérdésünkre, hogy a rekogok a Tom Cruise-féle Különvélemény prekogjaira utalnak-e, Racsmány azt válaszolja, igen, van kapcsolat, bár a kifejezést nem a filmből vették, csak a filmhez hasonlóan a recognition (felismerés) angol szóból. A Különvélemény prekogjai telepatikus képességeikkel a jövőbe láttak, és az applikáció is a jövőre építi a múlt és jelen tudását, ez a kapocs.

Az emlékezet áll a fókuszban

Az appban a rekogokon keresztül épül fel a tudásrendszer, jó a transzferje is, vagyis a való életben is használható az elsajátított ismeret. Az alkalmazás maga olyan, mint egy piactér, több téma közül lehet válogatni: történelem, matek, biológia, vagy a felsőoktatás tárgyai, anatómia, számítások. A rekogrendszert a tanuló betölti az appba, végigcsinálja X idő alatt és folyamatos visszajelzést kap a tudásáról.

Az appban nyújtott teljesítmény olyan, mint a vizsgán, csak épp tartós és mély tudást ad, mert a hosszú távú emlékezetre épít a memóriakutatások eredményeire támaszkodva.

Ráadásul az egyenlőtlenségeket is kiküszöböli, mert itt nem számít, hogy kinek mennyire jó a memóriája vagy milyen gyorsan tanul, mivel az ismétléssel, a rekogrendszer ismételt emlékezeti stimulációs hatásaitól jobb lesz a bevésés.

Dr. Racsmány Mihály azt is elárulja, komoly szakemberek felelősek az anyagért, szaklektorok hagyják jóvá egy memóriakutatóval, aki azt nézi, jól épül-e fel módszertanilag és a szakanyag lefedi-e a témakört. Tanároknak szánt oldal is van, egy classroom szoftver, így a tanár az appból tud használni részeket az órákon. Bár nincs házi feladat, nem hagyjuk magára a tanulót a tanulnivalóval, mivel folyamatosan nyomon lehet követni, hol tart az anyag elsajátítása. A tanuló és a tanár, sőt akár a szülő is képes kontrollálni, de egy kicsit lassabb, mint a pillanatnyi tudást átadó oktatás:

Mint minden ami alaposabb, kicsit lassabb is, de szilárdabb, meg is marad, nem a jelennek, a vizsgának, a tesztnek tanulnak, inkább a jövőnek és a további ismereteknek, amik ráépülnek a meglévőkre.

A professzor azt is állítja, hogy mindez nyelvtanulásra is használható, de a legtöbb nyelvtanuló módszerrel szemben ez nem tömbösített tudást ad, és nem egy szinten lebegtet, mivel az anyagmennyiség felosztott, és szintet is lehet lépni. Ráadásul az elsajátított ismeretek ellenállnak a stressznek, zavaró hatásoknak, így az agyból nyomás alatt is előhívható az információ. „A tanár látja, hogy a gyerek benne van-e a rendszerben, válaszol-e, és a haladását is nyomon követi. A rekog nagyszerűsége abban rejlik, hogy egyesíti magában a könyvet, a tanárt és a feladatgyűjteményt, megmutatja a megoldást, és azt is, hogy mit tudok, mit nem, ami nem világos, azt elmagyarázza.”

A feladatok során meghatározott kognitív műveleteket végeztetnek el, például azonosítást, osztályozást, integrálást, lebontást, új megoldás tervezését. Ezek a műveletek vannak elrejtve a kérdésekben, és ha a használó maga találja ki a megoldást, az rendkívüli módon megnöveli az információ megjegyezhetőségét. A rendszer azt is megmutatja, mi történik a tanuló fejében, ez soha nem volt látható korábban. És hogy mikor kerül be az iskolákba?

Szeptembertől bevezetjük a Szegedi Tudományegyetemen, az orvos- és informatikai képzésben biztos, és a középiskolai oktatásban is szeretnénk a nehezebb tantárgyaknál vagy az érettségi tárgyaknál.

– emeli ki, majd hozzáteszi, esélyes, hogy a középiskolákban a történelem és a biológia, az általános iskolában pedig a magyar, a kémia és a matematika tárgyaknál fogják használni. Az app nem váltja ki a tanárt, csak segíti, támogatja a munkáját és talán a házi feladatoktól is végre megszabadítja a gyerekeket. A tervük, hogy lefedjék az egész oktatást az általánostól a felsőoktatásig.

