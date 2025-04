Ugyan rendszeresen megerősítenek bennünket azzal kapcsolatban, hogy már rég legyőztük az inflációt, annak hatását azonban elég jelentősen érezhetjük nemcsak idehaza, hanem világszerte is. Megdrágult minden körülöttünk a lakhatástól kezdve az élelmiszereken át egészen a tisztítószerekig, a többszörösére emelkedett az áruk, ezzel arányosan viszont csökkent az emberek fizetésének értéke. Aki eddig úgy érezte, jól keres, már nem lehet annyira biztos benne, hiszen igencsak megnőttek mindennapi kiadásai.

A fiatalabb generáció hamar feltalálta magát ebben a helyzetben, kényszertrendet teremtett, és behozta a köztudatba a polyworking fogalmát. Ugyanis napjainkban már általános, hogy egy Z vagy Y generációs fiatal nem tud egyetlen fizetésből megélni. Amerikában a millenniálok, vagyis az Y generációsok teszik ki a munkavállalók legnagyobb részét, és egy friss kutatás kimutatta, 24 százalékuknak a főállásuk mellett még két-három mellékállásuk van, míg 33 százalékuknak négy vagy öt. A tanulmány szerint akad közöttük passzív bevétel is, a lényeg azonban az, hogy ez már nem kiváltság, hanem megélhetési szükségletet jelent számukra.

Változott az álommeló jelentése

Régebben, amikor arról álmodoztunk, mivel foglalkozunk majd felnőtt korunkban, leginkább valami olyasmit képzeltünk el, ami mellett gondtalan magánéletünk lehet. Persze egy jó adag romantizálás is homályosította a valóságunkat, de valahogy mégsem tűnt olyan kilátástalannak az, hogy boldoggá tegyük a felnőtt életünket, és hogy élvezzük azt, amivel egy életen át foglalkoznunk kell. A 2020-as években viszont arcul csap a kegyetlen realitás, miszerint az álommeló lehet, hogy boldoggá tesz, de éhen halunk, ha nem csinálunk még valamit mellette.

Gianluca Russo, a LinkedIn kommunikációs csoportjának munkatársa egy tipikus Z generációs polyworker. Főállásban kommunikációs szakember, de emellett spinningedző, táncoktató és szabadúszó író is. Mint az egyik legnépszerűbb álláskereső honlap alkalmazottja könnyen rálát a munkaerőpiaci helyzetre és arra is, mi elsősorban a fiatalok motivációja munkakereséskor. Elmondta, már nem is csak egy, hanem rögtön több állást is keresnek, kimutatható, hogy annyi irányban próbálkoznak, amennyiben csak lehetőséget találnak. Azonban kiemelte, igyekeznek olyan állásokat vállalni, amiket biztosan szeretni fognak, ugyanis kénytelenek lesznek hosszú távon kitartani mellettük a megélhetésük szempontjából.

Ez nagyrészt abból a digitális kultúrából ered, amelyben felnevelkedtünk. A legkorábbi, karrieremmel kapcsolatos emlékeim a New York-i médiában dolgozó nők Instagram-sztorijaihoz köthetők, akik egész nap rohangáltak, és rendkívüli munkákat végeztek. A pénzügyi szabadság, amit a több munkahely – és ezáltal a több bevétel – ad, elképesztő

– magyarázta.

Megfigyelte, a munkakeresés során már nem az motiválja elsősorban a fiatalokat, hogy az egyetlen álommelót megtalálják, a cél a megfelelő mennyiségű bevétel, így az álommeló jelentése megváltozott: ma már azt jelenti, hogy képes vagy egyensúlyozni a főállásod és a több mellékállásod között.

Öröm az ürömben

Annak ellenére, hogy nem feltétlenül tűnik egészségesnek a gondolat, hogy egy karrierje elején járó fiatal rögtön több munkahely között kénytelen elkezdeni egyensúlyozni, azonban ez hosszú távon kifizetődhet nem csak pénzügyi szempontból. Először is az, hogy kvázi több végén égetjük a gyertyát, jóval nyitottabbá, merészebbé tehet bennünket egy idő után, nem rettenünk meg az újdonságoktól vagy a váratlan helyzetektől. Ez egy olyan korban, amikor a holnap sem garantált, kifejezetten előnyös képesség. A legfrissebb kutatások szerint

a polyworking hosszú távon kiegyensúlyozottabb munka-magánéleti egyensúlyt eredményez,

mivel a legtöbb mellékállás általában valamilyen hobbiból növi ki magát bevételi forrássá.

Nem utolsó szempont, hogy ha az embernek több munkahelye van, több irányba képes kapcsolati hálókat kiépíteni, így még stabilabbá teheti magát a munkaerőpiacon. Mindez egyfajta kreativitást és autonómiát is kölcsönöz, magabiztosabbá válhatunk azáltal, hogy több irányból kontrollálhatjuk az eseményeket. Hosszú távon mindez igenis a javunkra válhat.

Na de megéri?

A polyworking mellett szóló érveket átbeszélve kénytelenek vagyunk rálesni a kontralistára is. Tény, hogy rengeteg pénzt nyerhetünk azzal, ha sokféle munkánk van, így anyagilag mindenképp stabilizálni tudjuk az életünket, ami nagy biztonságérzetet kölcsönöz. A kutatások azonban kimutatták, az óriási hajtás roppantul rossz hatással van a fiatal generációk magánéleti kapcsolataira: 26 százalékuk nyilatkozta, hogy a munkahelyi hajtás tönkretette romantikus kapcsolataikat.

Rengeteg időt emészt fel a fiatalok életéből a munka, ráadásul nem is tanulják meg rendesen a work-life balance jelentését, és idő előtt kiégnek. Mindez azért történik, mert az idősebb generációk nem veszik fel ezt a pörgős ritmust, így a fiatalok nem a már kitaposott úton mennek végig, hanem saját maguknak kell megtalálniuk egy új ösvényt, méghozzá rekordidő alatt.

Összességében olybá fest, hogy a polyworking most még trend, de nemsokára már inkább a munkához való hozzáállás újrakalibrálásaként kell tekintenünk rá, mivel ez lesz az új norma.

„Egyesek számára a több munka vállalása a szenvedélyről szól, másoknak ez puszta szükségszerűség.”

Az már teljesen egyértelművé vált az Y és Z generációsok számára, hogy a mai gazdasági helyzetben egy munkahely gyakran nem feltétlenül elég, így attól függetlenül kell átalakítaniuk a munkavállaláshoz való hozzáállásukat, hogy ez megéri-e, vagy sem.